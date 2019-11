Un bărbat din Briceni, trimis la puşcărie pentru că a urcat beat la volan

Procuratura Generală precizează într-un comunicat de presă că bărbatul are 31 de ani şi anterior a mai fost condamnat de două ori pentru şofat în stare de ebrietate. Ultima dată, acum un an şi jumătate, a fost amendat cu 16 mii de lei şi lipsit pentru o perioadă de dreptul de a conduce mijloace de transport.



Procurorii anunţă că vor contesta sentinţa la Curtea de Apel Bălţi. Instanţa de fond a dispus detenţie în penitenciar de timp deschis, în timp ce procurorii vor cere detenţie în penitenciar de tip semiînchis, unde condamnaţii sunt sub supraveghere permanentă, „dat fiind că a comis încălcarea cu intenţie şi în mod repetat”.