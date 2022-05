Solistul Zdob şi Zdub, despre Eurovision: Locul 2 la televoting e victoria Moldovei

„În pofida tuturor impedimentelor, „Trenuleţul” nostru n-a deviat de pe rută şi a ajuns direct la destinaţia cea mai dorită – la inimile milioanelor de oameni din toate ţările. Locul 2 la televoting e victoria Moldovei. Am simţit că pe scena mare nu am fost noi, artiştii, ci voi toţi, dragi spectatori. Vă mulţumim pentru încredere”, a fost mesajul solistului Zdob şi Zdub, Roman Iagupov, la o conferinţă de presă.



Compania „Teleradio-Moldova” organizează preselecţia naţională Eurovision Moldova din anul 2005. Directorul general TRM, Vlad Ţurcanu, a spus că muzicienii moldoveni au fost remarcaţi de presa internaţională şi chiar elogiaţi, daţi ca exemplu. „Aceasta înseamnă, pe lângă satisfacţia artistică de a-i urmări pe artiştii noştri, că Zdob şi Zdub şi fraţii Advahov şi-au îndeplinit cu brio misiunea şi merită recunoştinţa noastră”, a meţionat Vlad Ţurcanu.



Formaţia Zdob şi Zdub a participat pentru a treia oară la concursul internaţional Eurovision Song Contest. În 2005 a evoluat cu piesa „Bunica bate doba”, clasându-se pe locul şase. În 2011 au participat cu piesa „So Lucky”, locul 12.



La cea de-a 66-a ediţie a Eurovision Song Contest pe scenă au urcat reprezentanţi din 41 de ţări, iar în finala concursului – 25 de artişti. Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra, cu piesa „Stefania”, a fost desemnată câştigătoarea ediţiei din acest an.