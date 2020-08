Ce evenimente consacrate sărbătorii „Limba noastră cea română” vor fi organizate la Chişinău

Cu începere de la aceiaşi oră şi până la ora 15.00, în scuarul Centrului Academic „M. Eminescu” (bd. Dacia 20), are loc Programul muzical-literar „Odă Limbii Române”, care include: depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu; cuvânt de salut; sădirea teilor - pomul simbol a lui Mihai Eminescu, program muzical susţinut de AF „Baştina” şi AF ,,Haiducii”.

Cu începere de la ora 10.00, Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează şedinţa festivă online, dedicată Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română” şi deschiderii Congresului Mondial al Eminescologilor, în incinta sălii Azurii a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.



Pe tot parcursul zilei, se desfăşoară expoziţia online „Bijuteriile Jocului”, dedicată aniversării a 75 de ani de la fondarea Baletului Naţional „JOC” şi Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră”, în sala Muzeului de Istorie a oraşului Chişinău.



Între orele 10.00 şi 10.15 au loc depuneri de flori la Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Iar între 10.15 şi 10.30 – depuneri de flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor şi Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt. La 10.30 – depuneri de flori la bustul poetului Alecu Russo (str. Alecu Russo, 63/1).



Între 11:00 - 12:00, pe bulevardul Mircea cel Bătrân 7, are loc manifestarea literar-muzicală, discursuri, recital de poezie şi expoziţie de carte „Limbă preasfântă, mereu neînfrântă”.



În intervalul 10.00 - 13.00, la Biblioteca B.P. Haşdeu, are loc Maratonul lecturii „Floare divină, limba română” (recital de poezii). La ora 11:00, la Biblioteca B.P. Haşdeu, filiala „Transilvania”, începe recitalul de poezie „Limba doinelor de aur, Limba noastră cea română” La aceiaşi oră, la filiala „Ovidius” a aceleiaşi biblioteci, începe o lectură publică, fragment din eseul „Limbă şi Naţionalitate” de Mihai Eminescu.



La ora 12.00 începe Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a IX-a, „Eminescu universal”. Noi apariţii editoriale, noi traduceri, în cadrul centrului Academic Internaţional Mihai Eminescu din Chişinău.



Decernarea premiilor expoziţiei-concurs „Saloanele Moldovei”, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova şi Asociaţia AP din or Bacău, ediţia a XXX-a, are loc la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi al UAPM, cu începere de la ora 12.00.



În cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu are loc şi expoziţia virtuală de carte „Limbă prea sfântă, mereu neînfrântă, filiala „Transilvania”, ora 12.00. Peste o oră, la filiala „Ovidius”, aceeaşi bibliotecă, se desfăşoară un moment poetic „Pentru ea”, autor Grigore Vieru.



Victor Cobzac, artist plastic, poet, conferenţiar universitar UTM, prezintă un spectacol de poezie „Sunt român la mine acasă”, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu, filiala „Ovidius”, ora 13.00.



Ansamblului etnofolcloric „Plăieşii” şi Nicolae Gribincea prezintă programul cultural „Cântare graiului străbun”, începutul la ora 17.15. Evenimentul este transmis de Moldova 1, dar şi pe reţelele de socializare ale Direcţiei Cultură a mun. Chişinău.



Seara, la ora 17.55, are loc programul, susţinut de orchestra municipală „Avanti”, „Deschide-ţi uşa - noi venim cu cântec şi cu flori”, este transmis în direct la Moldova 1 şi reţelele de socializare ale Direcţiei Cultură a mun. Chişinău.



Evenimentele culturale se vor încheia cu programul orchestrei municipale de muzică populară, condusă de Vasile şi Vitalie Advahov, „E sărbătoare, să răsune muzica”. Va fi în transmisie live la Moldova 1 şi reţelele de socializare ale Direcţiei Cultură, ora 19.40.