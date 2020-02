Moratoriul repetat la cetăţenia prin investiţii, votat în prima lectură

Iuliana Drăgălin, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, a declarat în plenul Parlamentului că moratoriul repetat se instituie pentru examinarea multiaspectuală a subiectului în cauză, dar şi pentru a lua o decizie finală cu privire la Programul de dobândire a cetăţeniei prin investiţie.



În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, un reprezentant al MEI a informat că, începând cu data de 20 februarie, când expirat moratoriul anterior, şi până astăzi, a fost depusă o singură cerere cu privire la obţinerea cetăţeniei prin investiţii. Este vorba despre un cetăţean irlandez care lucrează în domeniul IT.



În luarea sa de cuvânt, deputatul Dumitru Alaiba, Fracţiunea PAS, Blocul ACUM, a atenţionat despre riscurile implementării programului în Republica Moldova. „Noi avem un beneficiu mare pe care l-am dat cetăţenilor noştri de la Uniunea Europeană, un beneficiu tangibil, pe care fiecare om din ţara aceasta îl simte. Şi acesta este călătoria fără de vize în UE. Este un beneficiu pentru toţi, indiferent de venit, statut, iar acest beneficiu este sub risc. A fost nu un singur semnal. Doar săptămâna trecută a fost unul din cele mai recente semnale că acest proiect de acordare a cetăţeniei prin investiţie pune sub risc anume acest beneficiu de a călători liber în Uniunea Europeană. Haideţi să nu negăm problema, să avem o atitudine foarte serioasă faţă de această remarcă”, a spus deputatul.



Deputatul Alexandru Slusari, Fracţiunea ACUM, Platforma DA, a declarat că această lege a fost discutată într-un mod obscur, iar un deputat democrat a fost autorul amendamentului care prevede secretizarea datelor despre solicitanţi. „Vă chem la raţiune. Pentru ce avem nevoie de această lege? Dacă cineva are mare dragoste faţă de Republica Moldova, de ce trebuie să aibă dragoste faţă de taină, secret? Dacă există climatul investiţional în ţară, dacă funcţionează justiţia, dacă nu există un coordonator care trage de sfoară, de ce să nu vină cineva deschis, să pornească o afacere?”, a remarcat deputatul.



Proiectul de instituire a moratoriului a fost aprobat în primă lectură cu votul majorităţii deputaţilor din sală. Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.