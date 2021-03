Medici: Sistemul medical din R. Moldova intră într-un colaps total. Nu ne permitem luxul să nu ne vaccinăm

Potrivit medicilor, deşi Republica Moldova nu are laboratoare care ar depista prezenţa noii tulpini britanice, numărul mare de cazuri de COVID-19, formele tot mai grave ale bolii, dar mai ales, infectarea în masă a copiilor, atestă prezenţa noii tulpini în Republica Moldova. Specialiştii spun că sistemul medical nu mai face faţă numărului mare de îmbolnăviri, iar vaccinarea este singura soluţie de a depăşi criza sanitară de proporţii în care ne aflăm.



„Sistemul medical este epuizat complet, avem o supraîncăcare a sistemului de asistenţă primară, medicul de familie are sub supravechere mulţi pacienţi şi nu reuşeşte să-i monitorizeze, sunt pacienţi care din primele zile de boală au pneumonie, iar pneumonia prin telefon n-o poţi depista. Astfel pacienţii care se tratează mai mult la domiciliu ajung în stare gravă, locuri în spitale nu mai sunt. Sistemul medical a intrat într-un colaps total”, a spus medicul epidemiolog Angela Paraschiv, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Mai mult, medicii consideră nejustificată reticenţa unor angajaţi ai spitalelor de a se imuniza cu vaccinul AstraZeneca şi spun că această reticenţă ar putea ştirbi şi din încrederea populaţiei generale.



„Nu ne permitem luxul să ne alintăm. Reieşidind din condiţiile actuale, cu terapii intensive supraîncărcate, cazuri foarte grave, decese multiple, nu cred că populaţia are motive să refuze vaccinul AstraZeneca”, a spus Laura Ţurcan, medic ANSP.



Potrivit specialiştilor, de la începutul campaniei de vaccinare cu AstraZenaca, singurul vaccin anti-COVID-19 prezent în Republica Moldova, s-au înregistrat mai multe reacţii adverse la persoanele imunizate, însă acestea nu reprezintă motive de îngrijorare.



„La formarea anticorpilor este un lucru firesc ca organismul că reacţioneze. La persoanele vaccinate poate apărea oboseala, febră 37-38 grade, dureri musculare, dureri articulare, dureri de cap. În cazuri mai rare poate apărea voma. De la începutul campaniei de vaccinare am înregistrat astfel de reacţii, dar ele sunt fireşti, oamenii nu trebuie să se panicheze. Reacţii grave ca anafilaxie sau reacţie alegerică gravă nu am înregistrat deocamdată” a spus medicul Laura Ţurcan.



Potrivit platformei naţionale www.vaccinare.gov.md, de la începutul campaniei de imunizare în Republica Moldova au fost vaccinare 5174 de persoane. În prima etapă sunt imunizaţi medicii de la spitalele cu profil COVID-19, cei din secţiile de reanimare şi terapii intensive.