Fostul director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, restabilit în funcţie

Profesorul menţionează că planifică să se întoarcă în liceu, dar nu pe o perioadă îndelungată. „Aş vrea să fie pregătită o persoană care să aibă o poziţie, verticalitate, iubire de limba română. Eu vreau totuşi să avem continuitate. Ar trebui să vină şi alţi specialişti care vor urma ceea ce am făcut noi”, a notat Ion Iovcev.



De asemenea, directorul a subliniat importanţa şcolilor cu predare în limba română care se află în regiunea transnistreană, precizând că acestea sunt „obiecte strategice”.



„Pe parcursul anilor, am fost şi director, şi ministru, şi ambasador. Dar dacă mă ţineam numai de ceea ce ne dicta cineva de sus, demult şcolile noastre n-ar fi fost. În pofida tulburărilor existente în regiunea transnistreană, şcolile cu predare în limba română trebuie să rămână prioritatea statului şi să le creeze condiţii normale, pentru ca tot ce avem acolo naţional să se păstreze. Are loc rusificare intensă. Noi suntem acolo ostatici în propria ţară”, a declarat directorul liceului.



În această ordine de idei, Ion Iovcev a spus că lansează o carte la Bucureşti intitulată „Ostatic în propria ţară. Cartea vieţii mele”. Profesorul a precizat că este o carte autobiografică despre lupta pe care el a avut-o pe parcursul acestor trei decenii împreună cu părinţii, profesorii şi elevii”. La fel, profesorul planifică să redacteze încă un volum care va cuprinde o colecţie de interviuri. Ion Iovcev a dat interviuri atât în Republica Moldova şi România, cât şi peste hotare.



Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în urma analizei ordinului de concediere a lui Ion Iovcev, nu au fost identificate premise care să poată justifica necesitatea sau oportunitatea ordinului respectiv.



Ion Iovcev va prelua interimatul funcţiei, începând cu 16 mai 2022. Pe 27 mai, împlineşte 30 de ani de când deţine funcţia de director al Liceului teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol.



Ion Iovcev a fost eliberat din funcţia de director interimar al Liceului teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol în iunie 2021 de către ministra educaţiei de atunci Lilia Pogolşa.