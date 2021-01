ANI cere ridicarea mandatului de primar al oraşului Ungheni. Reacţia edilului

Într-un comunicat de presă, ANI menţionează că, aflându-se în exerciţiul funcţiei, primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, a semnat trei ordine de plată cu o firmă care aparţine soţiei sale pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, încălcând astfel dispoziţiile legale de declarare şi soluţionare a conflictului de interese, prevăzute de legislaţia în vigoare.



Primarul a contestat în instanţa de judecată actul emis de ANI, având câştig de cauză în instanţa de fond şi apel. ANI a depus recurs la Curtea Supremă de Justiţie, iar în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţiei actul ANI a rămas definitiv.



Primarul oraşului Ungheni urmează să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcţie publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pentru o perioadă de 3 ani şi va fi înscris în lista publică a persoanelor cu interdicţii. Totodată, ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule, precizează Autoritatea Naţională de Integritate.

Contactat de IPN, primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, a declarat că hotărârea luată de Curtea Supremă de Justiţie a anulat cererea sa de contestare a actului ANI şi nu se referă la revocarea sa din funcţia de primar. „Eu am depus cerere de anulare a actului de constatare a ANI. Eu am depus cerere, am primit câştig de cauză în prima instanţă, am primit câştig de cauză în a doua instanţă (de apel) şi este absolut inexplicabilă hotărârea Curţii Supreme de Justiţie, care a examinat cazul în lipsa părţilor, în lipsa mea şi în lipsa avocaţilor, şi a anulată hotărârea primei şi celei de-a doua instanţe”, a remarcat Alexandru Ambros. Primarul consideră actul ANI ilegal pentru că foloseşte retroactiv legea.

Alexandru Ambros spune că revocarea mandatului de primar poate fi făcută doar printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată, iar acum o astfel de hotărâre nu există. Urmează actul de constatare a conflictului de interese să fie judecat. Potrivit lui, un primar este pus în funcţie de către judecători după rezultatele alegerilor şi este revocat din funcţie, la fel, printr-o hotărâre judecătorească. ANI cere Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat să iniţieze procedura de revocare din funcţie prin depunerea unei cereri în instanţa de judecată, pe care dânsul are dreptul să o atace.