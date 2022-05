Şeful IGP: Legea privind interzicerea simbolurilor războiului se aplică uniform pe tot teritoriul Republicii Moldova

Declaraţia are lor după ce deputaţii Adunării Populare au aprobat o lege care permite utilizarea simbolurilor agresiunii militare ruse pe teritoriul autonomiei găgăuze, contrar deciziei Parlamentului de la Chişinău, notează IPN.



Şeful IGP spune în data de 9 mai, atunci când Republica Moldova marchează atât Ziua Victoriei, cât şi ziua Europei poliţiştii vor monitoriza respectarea legii privind interzicerea simbolurilor războiului. Viorel Cernăuţeanu spune că cetăţenii din autonomia găgăuză, care nu se vor conforma legii, vor fi sancţionaţi conform Codului Contravenţional.



„Poliţia va documenta astfel de incidente prin prisma Codului contravenţional şi nu poate fi vorba despre o altă normă. Poliţia este una naţională, avem o singură lege şi o singură abordare care nu este separată în funcţie de anumite teritorii ale Republicii Moldova. Noi am discutat nu doar cu colegii din unitatea administrativ-teritorială găgăuză cum să intervină, am discutat cu marea majoritate a colegilor. Am încercat să mă asigur că poliţiştii din teritoriu înţeleg cu exactitate care este principiul acestei legi şi este clar pentru toţi că articolul din Codul contravenţional ce interzice aceste simboluri va fi aplicat uniform de către toţi angajaţii, indiferent că sunt la Ocniţa, Cahul sau Chişinău”, a spus Viorel Cernăuţeanu în cadrul unei ediţii speciale la postul public de televiziune.



Întâmplător sau nu, ieri a fost numit un nou şef-adjunct al direcţiei de poliţie a UTA Găgăuzia, fiind vorba despre comisarul şef Andrei Sîrbu, care anterior a deţinut funcţia de şef al Inspectoratului de poliţie Cahul.



„Numirea unui angajat într-o funcţie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este o procedură de durată. Angajarea durează între o lună jumătate – două luni, sunt verificări, pentru că este vorba de acces la secrete de stat şi toate aceste proceduri durează. Intenţia de a numi un angajat în acea subdiviziune a venit mult mai devreme, doar că procedurile au durat şi numirea lui a avut loc abia acum”, a mai spus Viorel Cernăuţeanu.



La 29 aprilie Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat un proiect ce permite „confecţionarea, păstrarea şi purtarea în autonomia găgăuză a aşa numitei panglici a Sfântului Gheorghe, a steagurilor roşii şi a altor simboluri legate de victoria în Al Doilea Război Mondial”. Câteva zile mai târziu, başcanul Găgăuziei a semnat legea. Deciziile din autonomia găgăuză au loc în contextul în care forul legiuitor suprem al ţării, Parlamentul Republicii Moldova, a interzis promovarea simbolurilor agresiunii militare ruse printre care panglica bicoloră şi literele Z şi V, folosite în calitate de semne distinctive ale armatei ruse în războiul din Ucraina.