VIDEO Primarul din Şimleu Silvaniei, infectat cu coronavirus. Cum se simte edilul

Într-o postare video realizată pe patul de spital şi postată pe reţelele de socializare, primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, a anunţat că a fost infectat cu noul coronavirus. Edilul a spus că a decis să se testeze după ce a făcut febră uşoară.

"Din păcate nici eu nu am scăpat de acest virus nenorocit. Am avut nişte simptome uşoare, respectiv febră, 37,7 grade, mi-am făcut testul şi din păcate a ieşit pozitiv. Mă aflu internat la Spitalul dr. Ioan Puşcaş, sper să nu am simptome. Mă simt relativ bine. Vreau să vă transmit un mesaj tuturor acelora care sunteţi sceptici în ceea ce priveşte existenţa virusului: aveţi grijă de voi! Situaţia naţională şi, din păcate, nici cea judeţeană, nu este una grozavă; în concluzie purtaţi mască, aveţi grijă de voi, aveţi grijă de cei de lângă dvs, pentru că lucrurile o pot lua razna", a precizat Ţurcaş.

La mijlocul lunii septembrie, primarul din Şimleu anunţa, tot într-o postare oe Facebook, că a decis să se autoizoleze după ce a participat la o emisiune electorală alături de un candidat diagnosticat la scurt timp cu COVID-19. După scurt timp, Ţurcaş s-a testat, rezultatul fiind negativ.

Septimiu Ţurcaş a câştigat la alegerile din 27 septembrie al cincilea mandat de primar.

În judeţul Sălaj, până luni, 12 octombrie, au fost confirmate 1.113 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre acestea, 591 de persoane s-au vindecat, iar 37 au decedat. Sunt active 485 de cazuri, 137 fiind bolnavi spitalizaţi, iar diferenţa au consimţit să se izoleze, fiind monitorizaţi de către medicul de familie.

