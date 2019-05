VIDEO DJ-iţa care vrea să răstoarne prejudecăţi la 21 de ani. Ce visa să devină în copilărie şi în ce cluburi din lume mixează acum

În copilărie, Iulia-Alexandra Rus (21 de ani), originară din Zalău, visa să devină pilot al Forţelor Aeriene, deşi mărturiseşte că de când se ştie avea o înclinaţie spre tot ce înseamnă artă, de la muzică, la dans şi desen. Fascinată de modul în care mixa tatăl ei, DJ de profesie, tânăra a devenit tot mai atrasă de această activitate, iar de anul trecut Iulia a devenit DJ Aya.

"Am ajuns să mixez datorită tatălui meu; modul în care mixa era total diferit, el e foarte activ la pupitru comparativ cu ceea ce vedeam la alţi colegi de-ai lui. După ce am crescut, am început să merg cu el la mai multe evenimente unde activa ca DJ, unde am început să fiu tot mai atrasă de această meserie. Prima dată, am mixat într-un club din Zalău, iar experienţa a fost una plină de emoţii, cu atât mai mult cu cât conjuctura a fost de aşa natură încât nu l-am avut pe tata alături, care să mă susţină şi să îmi ofere siguranţă", povesteşte tânăra.

Şi fără sprijinul părintelui experimentat, Iulia s-a descurcat de minune şi a prins curaj. Chiar dacă de atunci a trecut doar un an, DJ Aya a reuşit să facă senzaţie în numeroase cluburi din ţară şi străinătate; iar tatăl său a jucat un rol important, pentru că, având încredere în talentul ei, a promovat-o la diferite cluburi. Recunoaşte că nu i-a fost prea uşor, iar asta şi din cauza faptului că acest domeniu al muzicii este, încă, dominat de sexul masculin: "Pentru o fată este dificil să se remarce în domeniul acesta, existând prejudecata că fetele sunt mai puţin pregătite. Tocmai de aceea trebuie să demostrez mereu că pot mixa la un nivel înalt. Din ceea ce am observat până în momentul de faţă, când vine vorba de o DJ-iţă, unii au anumite reţineri, dar în momentul în care îmi încep activitatea la pupitru rămân plăcut surprinşi atât cei din public, cât şi persoanele care activează în această meserie. În plus, a trebuit să învăţ şi partea tehnică, începând cu legatul cablurilor, reglajele la nivelele de preamplificare şi amplificare, având în vedere că de cele mai multe ori, sonorizările din foarte multe cluburi nu sunt realizate de către profesionişti".

De la cluburile din ţară, DJ Aya a ajuns să pună muzică într-un club din Madrid, iar apoi în două din Tenerife.

Despre gusturile celor care merg în cluburi, tânăra spune că sunt extrem de diferite. Cu toate acestea, ea îşi promovează propriul stil de a mixa, unul pe care îl caracterizează ca fiind "complicat, bazat pe multă teorie muzicală, dar care îmi permite să mixez uşor orice gen de muzică începând de la Dub-step, Trap, Hip-Hop, Regheton, Latino până la EDM, Deep House, Future House, Techno etc".

Aflată, încă, la început de drum, DJ-iţa mărturiseşte că şi-ar dori să devină un nume în domeniu: "Această meserie este comparabilă cu sportul de performanţă, unde e posibil să ai succes deplin sau un eşec total. În momentul de faţă îmi dedic tot timpul acestei activităţi şi, la fel ca în sportul de performanţă, timpul va fi cel care decide". Visul său este să urce pe scenele celor mai importante festivaluri, precum Ultra Europe Festival, Untold ori Neversea, dar şi la diferite concursuri internaţionale dedicate DJ-ilor.

Mai puteţi citi:

Nico de Transilvania: folclor românesc pe ritmuri electronice. Proiectul inedit prin care un DJ vrea să salveze pădurile ţării

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: