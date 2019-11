Spovedania unui lider PSD, după eşecul de la prezidenţiale. „Am perseverat în greşeală“

Schimbarea pe bandă rulantă a premierilor pesedişti, numirea unor persoane nepotrivite ]în posturi de miniştri, Ordonanţa 13, 10 august ori legile justiţiei au fost doar câteva dintre greşelile care au costat scump PSD-ul, consideră Tiberiu Marc, preşedintele organizaţiei Sălaj a partidului.

Acesta a declarat joi, 28 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă - prima de altfel pe care o susţine de la alegerile din 2016 - că PSD a manageriat defectuos situaţia de după parlamentarele de acum trei ani, lucru care s-a reflectat atât în rezultatele din 26 mai, cât la cele de la prezindenţiale. "Am pierdut o parte din electoratul propriu din cauza unui şir de decizii eronate şi mai apoi am ostilizat şi restul de populaţie (...) Realitatea s-a schimbat într-un mod pe care noi nu l-am înţeles. Am devenit surzi. În 2016 am câştigat confortabil, după care nu ne-am mai ascultat nici între noi, nu i-am ascultat nici pe cei din afară şi am perseverat în greşeală", a spus Marc.

Dragnea, "conducătorul autocrat"

Social-democratul arată cu degetul şi în direcţia lui Liviu Dragnea, pe care îl numeşte "conducător autocrat" şi îl acuză că după 2016 "a pierdut contactul cu realităţile". "S-a creat un al doilea pol de putere în partid: preşedintele partidului şi prim-minstrul, deciziile s-au luat într-un cerc din ce în ce mai restrâns, până s-a ajuns ca o singură persoană să ia toate deciziile", afirmă liderul PSD Sălaj.

El a adăugat că subiectul majorării pensiilor şi al salariilor din educaţie, sănătate ori administraţie au fost prezentate "nefericit, ca şi cum ar fi fost date de la PSD, nu de Guvern, şi nu ca o recunoaştere a importanţei unor profesii unor nedreptăţi făcute de-a lungul timpului unor categorii sociale. Le-am prezentat ca pe nişte pomeni şi am încercat să creăm un viitor apocaliptic cum că guvernaţii care au venit nu vor putea să onoreze creşterile prevăzute în lege pentru pensionari".

Electoratul PSD: prea mulţi pensionari şi casnice

Eşecul de la prezidenţiale se datorează în mare măsură şi candidatului cu care PSD a ales să intre în cursa pentru Cotroceni. "Alegerea preşedintelui partidului şi a candidatului pentru prezidenţiale a fost o decizie cel puţin neinspirată", opinează liderul sălăjean. El a explicat că dacă la scrutinul din 2016 electoratul PSD a inclus votanţi din toate categoriile de vârstă şi din toate categoriile socio-profesionale, radiografia turului 1, despre care se spune că reprezintă votul politic, a arătat că "electoratul PSD înseamna foarte puţini votanţi din rândul tinerilor, antreprenorilor şi al salariaţilor şi foarte mulţi, mult prea mulţi din zona pensionarilor şi a casnicelor".

Tiberiu Marc consideră că partidul ar fi trebuit să facă o alianţă pentru prezidenţiale şi să fi mers pe mâna altul candidat din afara formaţiunii politice: "S-a întâmplat un lucru fără precedent: am mers singuri la prezidenţiale. Am reuşit- şi vina este a preşedintelui (Viorica Dăncilă - n.n.), să ne izolăm şi, pentru că a văzut o ameninţare în alţi potenţiali candidaţi, fie de la ALDE, fie din altă zonă, am rămas singuri. Aşa se face că am pierdut majoritatea parlamentară, ajungând în opoziţie, şi ne-am dus cu un candidat care nu putea să câştige".

O alianţă este mai mult necesară pentru PSD, consideră liderul sălăjean: "Nu trebuie să fim naivi: în partea cealaltă se discută de o posibilă alianţă, iar ca să fii un competitor cu şanse trebuie să ai o forţă mai mare decât o poţi avea singur. PSD nu mai este şi nu va mai fi partidul care a fost, de 40%. Poate să redevină un partid important, poate să fie chiar cel mai mare, dar nu se va mai afla niciodată la nivelul din 2016". Pe lângă asta, mai spune Marc, PSD trebuie să vină cu un proiect politic actualizat, în concordanţă cu realităţile şi aşteptările populaţiei.

