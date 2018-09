Poveştile voluntarilor care promovează istoria locală. „A devenit parte din viaţa noastră“

Prezenţă constantă la festivalurile de reconstituire istorică din ţară şi nu numai, Asociaţia "Amicii Muzeului" din Zalău a luat fiinţă în 2011, la iniţiativa unui grup de cercetători ştiinţifici de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. În scurt timp, echipei de specialişti li s-au alăturat voluntari de toate vârstele şi din categorii sociale diferite.

Elevi, salariaţi sau pensionari, cadre didactice sau ingineri, reprezentanţi vânzări ori economişti se transformă, în timpul liber, în daci, romani şi sarmaţi, pentru a reconstrui o lume de mult apusă, pentru a-i educa pe oameni şi pentru a promova istoria locală şi Castrul Roman de la Porolissum. Iar dincolo de a fi un grup de oameni inimoşi, "amicii" au reuşit să devină, în timp, o mare familie, care se distrează în timpul liber şi îşi petrec împreună zilele de naştere.

Nouă voluntari dintr-o singură familie

Familia Pop reprezintă cea mai numeroasă prezenţă în Asociaţie. Primul care intrat în rândul voluntarilor a fost Mihai, 36 de ani; l-a urmat, la scurt timp, soţia lui, Alexandra, 33 de ani, apoi fiul lor cel mare, pe atunci în vârstă de doar un an şi jumătate, apoi socrul, fratele, cumnatul, cumnata şi fiul cel mic. "Ideea de la început a fost să creăm o trupă de reconstituire care să participe la Festivalul Roman de la Porolissum. Nici că ne gândeam că vom ajunge să umblăm prin toată România şi prin lume! Privind în urmă îmi dau seama că a trecut atâta timp încât activitatea din Asociaţie a a devenit parte din viaţa noastră", mărturiseşte Mihai. În viaţa de zi cu zi este reprezentant vânzări, însă după ce îmbracă echipamentul militar se transformă în Marius Vitalis, un subofiţer roman.

Ateliere pentru copii FOTO Facebook.com/MJIA Zalău

Pentru că iubesc ceea ce fac, Mihai şi Alexandra au reuşit să îmbine viaţa de familie cu voluntariatul; ba chiar i-au implicat şi pe cei cei doi băieţi ai lor, de 8, respectiv 4 ani, în activităţi. În felul acesta nu doar că nu ratează festivalurile la care sunt invitaţi, dar reuşesc să petreacă şi timp de calitate cu copiii lor. "Cel mare a început ca soldat roman, pentru ca mai târziu să se răzgândească şi să ceară să joace rol de războinic dac. La cel mic, lucrurile stau exact invers: a fost mai întâi dac, iar acum vrea să fie roman", explică Alexandra, care joacă rolul unei luptătoare sarmate.

Deşi serviciul şi statutul de mămică îi ocupă foarte mare parte din timp, Alexandra face tot posibilul să nu lipsească nici de la antrenamente, nici de la festivaluri. "De multe ori trebuie să facem călătorii lungi şi, chiar dacă sunt obositoare, îmi fac o deosebită plăcere să iau parte la ele. E o parte magică pentru noi; te deconectezi de serviciu, de grijile zilnice, de responsabilităţile de acasă, şi faci altceva".

A făcut naveta pentru festivaluri

"Ne distrăm, cântăm... e ca o excursie cu clasa", o completează Paula Stîna (foto stânga - n.n., arhivă personală), o educatoare de 37 de ani, şi ea sarmată. Originară din judeţul Mureş, s-a alăturat echipei în urmă cu doi ani, urmându-şi astfel, prietenul, un războinic roman. "Am văzut pentru prima dată o trupă de reconstituire istorică în Spania şi mi-au plăcut foarte mult evenimentele pe care le organiza. Mi-am dorit tare mult să avem şi noi, în România, ceva de genul acesta, aşa că în momentul în care am aflat despre "Amicii Muzeului", am intrat imediat în echipă", spune Paula, care, înainte de a se muta la Zalău, făceam naveta din Mureş pentru a participa cu colegii săi la diverse festivaluri la care erau invitaţi.

Trage cu arcul, participă activ în lupte şi, în paralel, se implică în diverse ateliere pentru copii. "Fiind şi artist plastic, mă ocup de atelierele în care pictăm pe feţele copiilor însemne barbare, de războinici", spune ea.

De la simplu soldat, la centurion

Cristian Marincaş, unul dintre cei mai vechi "amici", este şi unul dintre membrii de bază ai echipei de voluntari. În 2012, când a intrat în Asociaţie, era un simplu soldat, pentru ca în prezent să îl întruchipeze pe Lucius Emilius Paternus, centurionul armatei romane. Lui îi revine misiunea de a coordona trupele în teren, de a pune în aplicare scenariul, de a realiza diverse ritualuri. Face totul cu multă plăcere şi dăruire, convins că volunariatul ar trebui să facă parte din viaţa tuturor.

Cristian Marincaş (centurion - stânga) şi Dan Băcueţ (povestitor) FOTO Arhivă personală Cristian Marincaş

"Din păcate, oamenii încă privesc ciudat ideea de a face ceva gratuit; cred însă că fiecare dintre noi ar trebui să facem voluntariat. Personal, am ales să mă implic pentru a promova patrimoniul cultural şi în special Castrul Roman de la Porolissum, care din păcate nu e valorificat cât ar trebui, deşi are un potenţial enorm. Apoi, văd totul şi ca pe un hobby. Unii joacă fotbal, alţii merg la pescuit, eu am ales ceva ce îmbină mişcarea - echipamentul meu are 32 kg şi uneori îl port chiar şi şase ore, unde mai pui că trebuie să şi parcurg kilometri întregi - cu socializarea: cunosc oameni din diverse medii şi am ocazia să le vorbesc despre locurile de unde vin", susţine Cristian.

Acesta consideră că proiectul din care face parte este o altfel de lecţie de istorie, una pe care, înainte de a o spune celorlalţi, trebuie să o cunoască în detaliu, fiecare membru al echipei: "Trebuie să ştim cum trăiau oamenii acelor vremuri, ce mâncau, ce ritualuri aveau, cum vorbeau, ce echipamente purtau. Este obligaţia fiecăruia dintre noi, pentru a putea oferi informaţii pe subiect spectatorilor curioşi".

Vor să crească vizibilitatea Castrului Roman de la Porolissum

"Amicii Muzeului" numără peste 40 de voluntari, cel mai tânăr de 4 ani, iar cel mai în vârstă, de 70 de ani. În cei şase ani de activitate, "dacii" şi "romanii" din Sălaj au participat la zeci de festivaluri din ţară şi străinătate, pentru a promova Castrul Roman de la Porolissum.

Şeful Secţie Arheologie, Horea Pop, este unul dintre voluntari FOTO Facebook.com/MJIA Zalău

După cum susţine cercetătorul ştiinţific Dan Crişan Băcueţ, preşedintele asociaţiei sălăjene, voluntarii reconstituie nu doar luptele dintre daci şi romani, ci şi costumele civile şi militare legate de istoria Daciei şi a anticului Porolissum, pentru a arăta aspecte din viaţa populaţiei civile şi militare care a locuit aici.

"Această prezentare de echipamente reconstituite are rol muzeografic, de introducere a publicului în atmosfera epocii (care era structura societăţilor civile dacice şi romane, ce însemna armata dacilor, ce însemna armata romană) şi rol educativ contribuind la creşterea gradului de informare a publicului larg nefamiliarizat cu istoria antică în general şi cea a Daciei în special. Prin aceste reconstituiri urmărim creşterea vizibilităţii internaţionale a României în general şi a Porolissumului în special, determinând astfel şi creşterea numărului de turişti interesaţi să viziteze România, judeţul Sălaj şi Complexul Arheologic Daco-Roman de la Moigrad-Porolissum în special", explică Băcueţ.

