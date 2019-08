Poliţiştii caută un bărbat care a fugit dintr-un centru de neuropsihiatrie. Pacientul suferă de schizofrenie

Poliţiştii sunt în alertă după ce un pacient al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou a fost dat dispărut.

În cursul zilei de luni, 5 august, poliţiştii jibouani au fost sesizaţi de către lucrători din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou, despre faptul că la aceeaşi dată, în jurul orei 7, un bărbat de 45 ani, instituţionalizat în această unitate din anul 2017, a plecat din centru şi nu poate fi găsit.

Oamenii legii au început căutările, fără succes până la această oră. Persoanele care deţin orice informaţie care poate conduce la depistarea bărbatului sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenţa 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Bărbatul are 1,64m înălţime, 65 kg şi ten măsliniu, iar la momentul dispariţiei era îmbrăcat cu un tricou roşu, pantaloni albaştri, încălţăminte de culoare vişinie, şapcă de vară neagră.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj susţin că pacientul, care suferă de schizofrenie şi se află sub tratament medical, este o persoană retrasă, fără prieteni. "Obişnuia să se ascundă atât acasă, în perioada în care a fost în grija mamei, cât şi la centru, după ce a fost instituţionalizat. Nu este o persoană agresivă, din contră este retras şi nu are prieteni", ne-a declarat Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj. Potrivit spuselor sale, bărbatul ar fi ieşit din centru pe geam, după care a escaladat gardul instituţiei: "Centrul de la Jibou nu funcţionează în sistem închis, nu avem voie să punem gratii la ferestre. Fiind dispus doar cu parter, pacientul a ieşit pe geam, apoi a sărit gardul, care are puţin peste un metru".

