Păţania unui client care a comandat platouri de Crăciun de la un restaurant. „Tot ce era ruladă de carne sau cu carne era acru... duhnea a stricat“

Din lipsă de timp, o familie din Zalău a decis ca pentru masa de Crăciun din acest an să apeleze la serviciile unui restaurant din municipiu. Aşa se face că soţul a comandat de la Vila President, două platouri cu aperitive, pe care le-a ridicat în 24 decembrie. Câteva ore mai târziu, când a vrut să îşi servească prietenii veniţi cu colinda, s-au trezit că preparatele miroseau ciudat şi unele chiar prinseseră mucegai.

Întreagă paţanie a fost relatată într-o postare pe reţeaua de socializare, unde bărbatul a ataşat şi câteva fotografii cu mâncarea alterată:

"Vreau să încep prin a mă scuza faţă de cei care au fost ieri (în 24 decembrie - n.n.) prezenţi la mine... nu a fost intenţionat, dar aşa e când te laşi pe mâna "profesioniştiilor" din lipsă de timp. Ca să fiu mai explicit, acum două săptămâni am comandat la Vila President - mai nou Pizzeria President + Hotel Georgiani - două platouri... ei fac de 6 şi 8 persoane, iar la comandă, gândindu-mă că am mai mulţi invitaţi, am comandat două platouri de 10 persoane pentru Ajunul Crăciunului. (2x120 lei)

Ieri m-am dus să le ridic, am simţit din prima că acea greutate de 1800g/bucata nu era prezentă, dar am trecut cu vederea şi le-am băgat în frigider. Seara, cu circa 12 persoane prezente şi cu platourile pe masă, am realizat că se poate ca cineva să îţi strice masa de Crăciun: tot ce era ruladă de carne sau cu carne era acru... duhnea a stricat... TOT a fost STRICAT, OXIDAT... etc.

Stai şi aştepţi Ajunul Crăciunului să te bucuri cu persoanele dragi şi apropiate, iar cineva îţi strică acea magie în două secunde. NU am avut în program ca în seara de Crăciun să mă urc în maşină cu soţia, să îmi las oaspeţii singuri ca să vă aduc aceste platouri mirifice...

Dle. Daniel Buda, Vila President, Pizzeria President, Hotel Georgiani, vă mulţumesc pentru această seara de neuitat pentru mine, familia şi apropiaţii mei... Sper ca cei care citesc să se gândeasca de două ori unde mănâncă, iar pentru cei din staff-ul Vila President Hotel Georgiani, DSV-ul să vă caute şi în fund... fiindcă datorită oamenilor ca voi ajungem la UPU cu toxiinfecţie alimentară şi multe altele de care nici nu am auzit.

NU e din rautate, departe de mine acest gând, dar umilinţa si multe alte sentimente care te trec când te lasă fără mâncarea de Crăciun aceşti oameni de treabă, nu se trec cu vederea.

PS: Returnarea baniilor e efectul unui pistol cu apă dacă credeţi că aţi rezolvat o problemă".

Bărbatul ne-a declarat că i-au fost returnaţi banii, dar că este decis să facă plângere la Protecţia Consumatorului şi DSV.

Păreri împărţite printre internauţi

Postare a devenit virală şi a stârnit o serie de reacţii, mulţi dintre utilizatori susţinând că au trecut prin experienţe similare în anii precedenţi.

"Ca sa fie asa mucegaite au fost pregatite cu cateva zile înainte sau au fost ţinute cel putin două zile într-un frigider defect! Oricum, o ruladă proaspătă nu se alterează în frigider nici în 5-6 zile, dacă e ţinută la temperatura corespunzătore!! Mai mult ca sigur au fost ţinute afară din frigider, probabil din lipsă de spaţiu", "Te ia greaţa şi din poze. Păcat" sau "Tot aşa am păţit şi noi cu ei anul trecut; am primit în după-amiaza de Revelion platoul cu mucegai şi rulade acre", au fost reacţiile unora.

Alţii, în schimb, iau partea restaurantului: "Nu cred! Nimeni nu-şi riscă pierderea clienţilor! Cunosc unitatea şi străduinţa personalului. Sigur au fost păstrate necorespunzător. Platourile se livrează in folie transparentă... s-ar fi văzut", "Eu am fost mulţumit de toate serviciile lor şi de aceea voi apela în continuare la ei. Şi acum, de Crăciun, am luat două platouri şi sunt bune".

Ce spun oficialii restaurantului

Contactat, reprezentantul restaurantului incriminat, Daniel Buda, a ţinut să precizeze că unitatea pe care o administrează asigură doar preparate proaspete şi că este esenţial ca după achiziţie, clienţii să păstreze platourile cu aperitive în condiţii adecvate.

"Unitatea noastra are toate autorizaţiile necesare funcţionarii. Toată materia primă pe care o folosim pentru preparatele noastre sunt însoţite de documente justificative. Toate produsese care ies pe poarta unităţii noastre sunt proaspete. Clienţii trebuie să ştie că produsele perisabile se păstrează în anumite condiţii, altfel riscă să se degradeze într-un timp foarte scurt. În momentul în care le predăm clientului, ne consideram absolviţi de orice vină şi nu mai suntem responsabili de modul în care clientul le depozitează. Pe aceasta cale, sfătuim clienţii noştri să depoziteze orice produse perisabile doar în locuri şi la temperaturi optime", a precizat oficialul societăţii.

