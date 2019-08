Un bărbat a murit în holul casei aşteptând salvarea. Echipajul medical a stat în faţa porţii de frica unor pechinezi

Conducerea Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Vaslui a declanşat o anchetă în cazul unui pacient decedat după ce a solicitat ajutor la 112. Cazul s-a petrecut în urmă cu mai bine de o lună, însă a fost abordat cu maximă discreţie de către autorităţile responsabile.

Pacientul de 72 de ani, din municipiul Huşi, a sunat în noaptea de 6/7 iulie, la ora 03.49, anunţând că se simte rău şi nu mai poate respira. Pacientul locuia singur într-un cartier de case din municipiul Huşi.

Imediat, în zonă a fost dirijat un echipaj medical, format din medic, asistentă şi ambulanţier, care a ajuns la domiciliul pacientului în aproximativ 2-3 minute. Deşi era o urgenţă medicală, bărbatul prezentând simptomatologia specifică insuficienţei respiratorii, echipajul Ambulanţei nu a intrat în curte de frica câinilor din curte. Trei căţei de rasă pechineză.

De teamă să nu fie muşcaţi, coordonatorul echipajului medicul Mohamad Awwad a anunţat la dispecerat, solicitând intervenţia unui echipaj de jandarmi pentru a le facilita accesul în locuinţă. Până au sosit jandarmii şi cadrele medicale au intrat în casă, bărbatul a murit.

De ce nu s-a resuscitat pacientul

”Erau trei câini în curte, noi nu aveam de unde şti ce este mai încolo. Au fost situaţii când membri ai echipajului au fost muşcaţi de câinii pacienţilor. Siguranţa salvatorilor trebuie să primeze, de aceea am solicitat sprijinul jandarmilor. A durat câteva minute până au venit şi ei. Cred că în jur de 10 minute. Când am tăbărât toţi în curte, câinii au fugit”, a declarat, pentru Adevărul, medicul Mohamad Awwad.

Potrivit acestuia, în momentul în care a intrat în locuinţă, bărbatul a fost găsit căzut fără viaţă în holul casei. Nu a mai efectuat manevre de resuscitare, deoarece, afirmă medicul, pacientul nu mai prezenta activitate cardiacă. În opinia medicului Mohamad Awwad, efectuarea manevrelor de resuscitare în cazul unui pacient fără activitate cardiacă, ar reprezenta o ”profanare de cadavre”.

”În momentul în care am intrat în locuinţă pacientul a fost abordat ca un pacient aflat în stop cardio respirator şi nu existau indicaţii de resuscitare. Când am pus monitorul şi am constatat că nu există activitate cardiacă, e linie dreaptă, nu ai ce resuscitare să mai faci. Ar însemna să faci o profanare de cadavre”, explică medicul Awwad.

Caz medico legal, înmormântat fără necropsie. Poliţia: ”Nu s-a depus nicio sesizare”

Pentru că pacientul nu locuia singur, medicul de pe Ambulanţă a sunat la Poliţie, pentru a întreba ce face cu cadavrul. La faţa locului, s-a deplasat un echipaj de poliţişti căruia medicul i-a înmânat documentul constatator al decesului. Deşi era la mijloc un caz cu un pacient decedat în timpul unui intervenţii de urgenţă, în cauză nu s-a întocmit dosar penal pentru moarte suspectă şi nici nu a fost realizată necropsia pentru a se stabili cauzele decesului.

Bărbatul a fost înmormântat de rude, după ce medicul de familie i-a eliberat certificatul de deces, deşi cauza exactă a decesului nu o cunoştea.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au precizat că nu a fost deschis un dosar penal, deoarece nu a depus nimeni nicio reclamaţie şi nu au fost indicii de moarte violentă.

De partea cealaltă, reprezentanţii Serviciului de Medicină Legală Vaslui precizează că în situaţia de faţă este vorba în mod clar de un caz medico legal în care ar fi trebuit să se efectueze necropsia. ”În general vorbind, în astfel de situaţii, chiar dacă este vorba de un pacient cu istoric medical, medicul de familie nu are de unde şti care a fost cauza decesului pentru a putea elibera certificatul de deces”, a precizat Sorin Moldoveanu, şeful SML Vaslui.

Comisia din cadrul SAJ Vaslui urmează să stabilească echipajul medical care a intervenit la această solicitare a acţionat potrivit protocoalelor, iar în cazul în care vor fi identificate abateri, va fi sesizată comisia judeţeană de malpraxis.

Medicul Awwad afirmă că a acţionat, potrivit procedurilor, invocând că nu îşi bate joc de meserie. El susţine că la Ambulanţa Vaslui sunt foarte multe probleme, dacă că doar cazurile sale sunt făcute publice, pentru că este ”victima unor răzbunări”.

”Există o comisie de cercetare la nivelul SAJ Vaslui, din care fac parte cinci medici. Din ea făcea parte şi medicul care a mers la această solicitare, dar a fost suspendat şi înlocuit cu medicul coordonator SMURD, doamna Piseru. Urmează ca această comisie să se întrunească şi să verifice toate aspectele. Au fost fost solicitate toate înregistrările de la 112, privind acest caz. Această comisie va cerceta dacă este vorba de malpraxis. În contextul în care se vor identifica elemente de malpraxis, raportuşl va fi înaintat comisiei judeţene de malpraxis din cadrul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Vaslui”, a precizat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Potrivit oficialului, în cursul acestei săptămâni a convocat o întâlnire cu reprezentanţii celor cinci agenţii de urgenţă pentru a identifica problemele cu care se confruntă lucrătorii acestora la intervenţii.





