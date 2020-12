Trei case noi oferite de Episcopia Huşilor unor familii care ”trăiau cu teama de a nu îngheţa în locuinţele lor improvizate”

Proiectul „Bucuria e acasă” a fost demarat cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie al Huşilor şi este coordonat de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi.

Este dedicat familiilor cu mulţi copii sau care se află în situaţii delicate din punct de vedere material şi constă în construirea unor case, dotate cu toate cele necesare (utilităţi, mobilier, aparate de uz casnic, veselă şi haine).

„Până la acest moment au fost finalizate şapte locuinţe, alte trei urmând să fie sfinţite şi oferite beneficiarilor în perioada imediat următoare. Prima casă sfinţită astăzi a fost ridicată pentru o familie cu trei copii din municipiul Huşi, a doua pentru o bătrână tot din Huşi, iar a treia pentru o altă bătrânică din satul Boţeşti, comuna Boţeşti. Aceste persoane trăiau, până nu demult, cu grija zilei de mâine şi cu teama de a nu îngheţa în locuinţele lor improvizate”, a precizat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, preşedintele Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huşi.

Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Ignatie, a oficiat o slujbă de sfinţire pentru fiecare locuinţă oferită noilor proprietari.

„Din punct de vedere spiritual, în aceste zile premergătoare Crăciunului, încercăm să ne manifestăm dragostea faţă de cei sărmani, faţă de cei aflaţi în privaţiuni. Am început să construim mai multe case pentru familii cu copii foarte mulţi, care locuiau în spaţii improprii, mult prea mici pentru a avea un minim de confort. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin bunăvoinţa şi deschiderea inimii unor oameni deosebiţi, am sfinţit alte trei case, pe care le-am pus la dispoziţia acestor familii. Am fost cu gândul, în primul rând, la copilaşi, care au nevoie să crească într-un mediu frumos, călduros, la propriu şi la figurat, şi despre care să spună, cu adevărat, «aceasta este casa noastră». Din nefericire, sunt şi familii care locuiesc în spaţii foarte mici, total improprii, nu au lemne şi nici hrană. Nevoile sunt mari. Pe cât ne stă în putinţă, încercăm să venim în întâmpinarea acestor nevoi. Îi mulţumim lui Dumnezeu, Cel care ne motivează şi ne dă imboldul lăuntric de a-L vedea în aceşti copii pe El, pe Iisus născut în ieslea Betleemului”, a transmis Episcopul Huşilor.

Caravana „Dar de Crăciun”

Episcopia Huşilor are în derulare mai multe proiecte sociale şi filantropice. În această toată a iniţiat un poriect de burse şcolare pentru elevii şi studenţii cu rezultate şcolare remarcabile, fără prea multe posibilităţi materiale. Tot în această perioadă se află în plină desfăşurare Caravana ”Dar de Crăciun”, prin intermediul căreia Episcopia Huşilor încearcă să ajungă la casele a cât mai multor copii din judeţ, care trăiesc în condiţii vitrege.

Zilele trecute, Caravana Episcopiei Huşilor a ajuns la Spitalul Municipal de Urgenţă Elena Beldiman Bârlad-unitate suport pentru pacienţii COVID-19 din judeţul Vaslui. Mai multe saloane au fost dotate cu noptiere, oferite de preoţii din oraş, iar din partea Episcopiei Huşilor au fost donate mai multe pulsiometre, tensiometre digitale, termometre digitale non-contact, saltele antiescare şi lenjerii de pat.

Părintele Episcop Ignatie şi corul preoţilor din Protopopiatul Bârlad au colindat personalul medical şi pe pacienţii ce priveau de la geamurile saloanelor. Caravana „Dar de Crăciun” şi-a continuat apoi drumul spre copiii din satele Episcopiei Huşilor.

„Distanţa nu te opreşte să faci bine. Distanţa nu te opreşte să fii alături de cel care este în nevoie şi ne aşteaptă”, a fost îndemnul părintelui Vladimir Beregoi, preşedintele Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huşi.