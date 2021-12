Spargere la academia de muzică a unui fost semifinalist de la „Vocea României”. Ce au furat hoţii

Persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în noaptea de 4 spre 5 decembrie în studioul „Ioan Bâgea Academy” şi au furat mai multe microfoane, instrumente muzicale şi aparatură de înregistrare, dar şi aparatură IT. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este estimat la peste 15 000 de lei, multe dintre bunurile furate fiind inventariate pe 5 decembrie.

Muzicianul Ioan Bîgea, care în 2014 a fost semifinalist la ”Vocea României”, a rămas fără munca sa de o viaţă, în condiţiile în care hoţii au furat şi un hard disk, pe care se găsea toată activitatea lui în domeniul muzical de peste 10 ani.

„Poliţia Bârlad a deschis o anchetă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru identificarea autorilor, tragerea acestora la răspundere şi recuperarea prejudiciului cauzat”, a declarat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Bârlădeanul Ioan Bâgea a făcut senzaţie la „Vocea României”, unde în 2014 a ajuns în semifinale, uimind juriul cu vocea sa extraordinară. A intrat în lumea show-lui după ce a absolvit Liceul Teologic: „Am fost la un pas de exmatriculare, fugeam din Seminar pentru lecţii de canto. Ionuţ Bâgea provine dintr-o familie numeroasă cu profunde convingeri religioase. Vocea o moştenesc de la tata şi unchiul meu, preot în localitatea vasluiană Roşieşti. Toţi fraţii mei au moştenit acest talent şi iau lecţii de muzică”, a spus Ioan Bâgea.

30 de copii au rămas fără instrumente muzicale

Şi-a deschis apoi un studio muzical şi o şcoală de canto sub numele „Ioan Bîgea Academy”, unde peste 30 de copii şi adolescenţi iau lecţii de canto şi uimesc la concursurile naţionale la care participă. Pentru că hoţii au furat toate instrumentele muzicale, tinerii nu mai pot pregăti acum festivalurile de Crăciun pe care urmau să le susţină.

„Este o situaţie incredibilă, nu mă aşteptam la un astfel de <<Moş Nicolae>> care să mă lase fără munca mea de o viaţă! Când am intrat în studio, pe 5 decembrie dimineaţă, am rămas fără aer. Totul era răvăşit, dar nu m-a interesat aparatura lipsă, cât m-a interesat acel hard pe care l-am căutat prima dată, cu lacrimi în ochi. În el este toată munca mea de peste 10 ani. Nu pot să cred! În afară de asta, sunt încă şocat de faptul că în această perioadă de sărbători nu le pot împlini copiilor visul de a le aduce o bucurie muzicală părinţilor şi bunicilor. Am toată încrederea în oamenii legii că vor rezolva acest caz ce a rupt inimile a peste 30 de copii şi adolescenţi, care nu mai au acum cu ce se pregăti pentru a cânta”, a declarat Ioan Bîgea, muzician şi profesor de canto la „Ioan Bîgea Academy” din Bârlad, pentru Vremea Nouă.

