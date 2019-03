Plachetă aniversară pentru prefectul de Vaslui cu ocazia Zilei Poliţiei Române. Cine sunt ”poliţiştii anului”

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui au organizat în ultimele zile o serie de manifestări dedicate împlinirii a 197 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, care au culminat luni, 25 martie, cu o şedinţă festivă. În cadrul acesteia au fost evidenţiaţi poliţiştii care s-au remarcat pentru activitatea de pe parcursul anului 2018 şi au fost premiaţi poliţiştii care s-au impus la diferite competiţii sportive, organizate cu prilejul Zilei Poliţiei Române.

În cadrul manifestărilor, au fost acordate două distincţii ”poliţistul anului”, pentru comisar Florin Graur de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi pentru agentul Gabriel Olaru, din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice. Florin Graur (foto dreapta jos) este unul dintre cei mai longevivi ofiţeri de investigaţii criminale din Vaslui, specializat în dosarele de omor. În cazul lui Gabriel Olaru (foto stânga jos), conducerea IPJ Vaslui a precizat că este unul dintre poliţiştii specializaţi în dosarele de evaziune fiscală, care a contribuit la recuperări semnificative de prejudicii în dosarele instrumentate.

De asemenea, Luminiţa Drăguşanu, agent principal în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a primit Emblema de Onoare din partea Ministerului de Interne, pentru activitatea desfăşurată în cadrul misiunilor internaţionale.

"Am început misiunile de patrulare la sfârşitul anului 2014. Am efectuat un număr de cinci misiuni de patrulare în Paris, iar ulterior am efectuat o misiune de specialist suport operativ. Am ajutat poliţiştii francezi să identifice persoanele de origine română, care au comis diferite infracţiuni atât în Paris cât şi în departamente arondate. A fost o onoare să-mi reprezint ţara cu prilejul acestor misiuni, iar această distincţie reprezintă încununarea muncii depuse până acum", a declarat Luminiţa Drăguşanu (foto jos).

La manifestările dedicate Zile Poliţiei Române au fost prezente două delegaţii de poliţişti din Republica Moldova, care au participat la toate acţiunile organizate de IPJ Vaslui în ultimele zile.



"Zilele acestea, împreună cu colegii noştri din cadrul Serviciului Rutier Vaslui am participat la mai multe evenimente. Am constatat că şi la dumneavoastră, la fel ca în Republica Moldova, cauzele care duc la producerea accidentelor rutiere sunt cam aceleaşi. Am luat ca exemplu împărţirea vestelor reflectorizante care asigură o mai bună vizibilitate bicicliştilor, căruţaşilor şi pietonilor.(...) A fost o onoare să ne aflăm şi astăzi aici aici alături de colegii noştri, într-o zi atât de importantă pentru ei. Le dorim tuturor colegilor noştri din Poliţia Română şi în special celor din cadrul IPJ Vaslui ca activitatea să le aducă numai satisfacţii", a declarat Pavel Apostu din cadrul Inspectoratului Naţional de Patrulare din Republica Moldova.

La rândul său, şeful IPJ Vaslui, Doru Gabriel Panţiru, a afirmat că participarea poliţiştilor moldoveni la acţiunile organizate cu ocazia zile Poliţiei Române a reprezentat un schimb de experienţă benefic pentru toţi cei implicaţi.

Şedinţa festivă organizată la Consiliul Judeţean

În cadrul şedinţei festive, desfăşurată în premieră în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Vaslui, au fost prezenţi poliţiştii premiaţi şi avansaţi, reprezentanţi au structurilor Ministerului de Interne, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, preşedintele secţiei Penale a Tribunalului Vaslui, o parte dintre directorii serviciilor deconcentrate precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene.

Conducerea IPJ Vaslui a acordat, cu această ocazie, o plachetă aniversară şi prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica. Acesta i-a îndemnat pe poliţişti să găsească în el ”un sprijin” şi ”un prieten”,

”Instituţia Prefectului şi Poliţia au un scop comun: binele cetăţeanului. Astfel că vă rog să vedeţi în mine un sprijin, un prieten şi un colaborator al dumneavoastră. Îmi propun ca în mandatul meu să am un dialog continuu cu instituţiile din judeţ şi să găsim soluţii pentru orice fel de problemă care vă priveşte şi stă în competenţa mea”, a afirmat prefectul de Vaslui.

