Hoţul devenit unul dintre cei mai temuţi escroci din puşcării. Culisele înşelăciunilor prin metoda „Accidentul“

Ioniţă Culache, un recidivist originar din Bereşti, judeţul Galaţi, a început să facă primele victime încă din anul 2015 în judeţele Brăila, Galaţi şi Cluj, în timp ce executa o condamnare pentru furt în penitenciarul din Galaţi. Ulterior, a constatat ca mult mai uşor îi cad victime pensionarii din Vaslui, astfel că şi-a ales victimele din această zonă.

În ultimii ani, escrocul gălăţean a fost trimis în judecată de către procurorii vasluieni în nu mai puţin de şapte dosare de înşelăciune. În patru dintre ele, a scăpat nepedepsit pentru că a convins victimele să îl ierte, după le-a restituit paguba. În cazul infracţiunilor de înşelăciune, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. În ultimul dosar trimis spre soluţionare, Judecătoria Vaslui i-a aplicat o pedeapsă record: 7 ani. Condamnarea a rezultat în urma adăugării sporului (dat fiind concursul de infracţiuni) şi a zilelor de pedepsă rămase neefectuate ca urmare a eliberării condiţionate.

De-a lungul anilor, Ioniţă Culache a reuşit, cu ajutorul unor complici aflaţi în libertate, să sustragă sume uriaşe de bani de la bătrânii naivi, aflaţi sub şocul emoţional că o rudă apropiată a fost implicată într-un accident grav. Sumele variau de la câteva mii de euro la 34.000 de lei (aceasta sumă fiind livrată escrocului de o pensionară, care ulterior şi-a retras plângerea).

Ultima victimă, o pensionară din Vaslui, a fost contactată pe telefonul fix de către deţinut la orele amiezii. Ioniţă Culache, care s-a prezentat drept fiul pensionarei,i-a spus că a provocat un accident rutier, fiind rănit la cap, şi că a rănit grav o altă persoană. Pentru a nu i se face dosar penal şi pentru ca presupusa persoană rănită în accident să nu depună plângere, i-a comunicat că s-a înţeles cu aceasta să îi plătească o sumă de bani. În acest context a întrebat-o pe femeie de ce sumă dispune în casă. Crezând că vorbeşte cu fiul ei, pensionara i-a oferit toate informaţiile. Escrocul i-a comunicat să schimbe suma de bani în euro şi să se deplaseze la o sucursală Western Union, unde să depună banii pe numele Ţaţu Liliana, despre care i-a spus că este sora femeii rănite în accidentul rutier, sfătuind-o să-i spună angajatei că trimite banii nurorii sale.

Totodată, escrocul i-a solicitat să achiziţioneze două cartele de reîncărcare în valoare de 25 Euro fiecare, pe motiv că nu mai are credit. Femeia a mers la bancă pentru a schimba banii avuţi în suma de 1.855 euro. După ce a realizat transferul solicitat, a dictat bărbatului prin telefon codul MTCN, după care s-a deplasat la o alimentară de unde a achiziţionat două cartele de reîncărcare în valoare totală de 50 euro, dictându-i escrocului şi codurile de reîncărcare.

„După acest moment, persoanei vătămate i s-a solicitat să rupă toate hârtiile obţinute în urma tranzacţiei la Western Union, aceasta conformându-se. La aceeaşi dată, în jurul serii, pensionara a discutat cu fiul său, de la care a aflat că nu a provocat niciun accident rutier, realizând faptul că a fost înşelată”, au precizat procurorii care au instrumentat acest caz.

În timpul cercetărilor, Culache a fost interceptat în timp ce discuta, chiar din penitenciar, cu femeia care îl ajuta să ridice banii. Deţinutul i se confesa că este tot mai greu să pună mâna pe telefoane în închisoare, din cauza controalelor. Interceptarea scoate la iveală cu câtă uşurinţă acţionează escrocii şi cum aceştia plănuiau să continue escrocheriile după ce ieşeau din închisoare.

Activitatea infracţională pusă la cale din închisoare (interceptări):



Culache Ioniţă: De unde, cum şi în ce fel a luat legătura cu tine?

Ţaţu Liliana: Aia care a făcut naşpetă cu banii, e una, nu ştiu dacă mai am hârtiile eu prin portofel. S-a dus, a făcut şi a căutat pe cine i-a scos, înţelegi?

Culache Ioniţă: Îhî

Ţaţu Liliana: Deci numai numele meu l-a găsit peste tot, n-a găsit niciun nume, nimic, decât pe al meu care i-am ridicat, înţelegi?

Culache Ioniţă: Îhî

Ţaţu Liliana: Dar ea voia să ştie cine mi i-a pus, înţelegi? Numele meu apărea acolo, dar cine mi i-a pus, acum care-i problema, eu i-am scos (...). Zic, i- am făcut o favoare la cineva, puteţi să vă uitaţi că am trimis! Deci, nu-i...a căzut ca-n gară, înţelegi? În fine, a fost naşpet, m-a ţinut pe spini o lună.

Culache Ioniţă: Îhî

Ţaţu Liliana: Până am văzut că n-am cum s-o dau la capăt şi...să vin acasă! Zic, doamnă, eu am un copil după mine şi dacă dumneavoastră aveţi impresia că eu, cu jobul meu de ospătăriţă pe aici, să cheltui bani să vin acasă, zic, nici o şansă!



Culache Ioniţă: Nu are ce să-ţi facă, că..

Ţaţu Liliana: Păi nu a re, nu are, dar atunci am zis cel mai bine şi mai bine, ca să nu ajungă la tine să te bag în c...t şi asta...să intru şi eu în c...t, să intrăm toţi, zic hai să o las moale că n-are niciun rost, ştii?

Culache Ioniţă: Nu, ia fii atentă puţin! Ca să-ţi s pun. . .mult mai uşor! Tu, oricând şi oriunde te-ar întreba ceva legat de genul asta, da, într-o zi m-a întrebat o persoană, tot român, m-a întrebat dacă am buletinul la mine şi i-am zis da şi m-a rugat frumos dacă pot să-l ajut să-i trimită cineva o sumă de bani pe numele meu că el nu avea buletinul. Şi a pus pe numele meu. Ţi-a dat ceva? Nu mi-a dat nimic, mi-a dat o cafea sau un suc, ce ştiu eu dar nu mi-a dat bani.

Ţaţu Liliana: Asta i-am zis şi eu, că m-a întrebat cine? Doamnă, am ajutat o cunoştinţa, o prietena din Italia, mi-a zis că are nişte probleme, dacă pot să-i scot nişte bani şi să-i pun la o prietenă în România că ea nu avea cum şi asta, ştii? Păi cum adică era în Italia? Da, doamnă, era în Italia, ea m-a sunat cu număr de Italia, pai da n-ai numărul? Doamnă , n-am nici un număr, n-am, s-o întâmplat atât, n-am ţinut legătura zic. S-o întâmplat, m-o găsit, m-o rugat frumos ştii ş-atât. Păi da n-ai niciun număr? Doamnă, lăsaţi-mă să-l caut pe facebook să văd adresa la mesaje, ştii? După aia am sunat-o şi i-am zis, doamnă, n-am nici o şansă, zic nu l-am găsit, nu ştiu. Şi l-o fi şters, şi-o fi făcut altul, nu pot să -mi dau seama, da îm i venea să-i spun da vrei să-ţi fac eu job-ul în locul tău? Păi mă duce capul şi pe mine, că doar n-oi fi proastă...Am dat-o cotită, am schimbat vreo trei cartele până acum şi stau calmă, ştii... Îţi mai merge cu ăştia sau nu mai merge, a?

Culache Ioniţă: Cam deoadată s-au stricat cam toate.

Ţaţu Liliana: Nici cu asta nu mai merge, a?

Culache Ioniţă: Nici, dacă mă crezi nici telefoane nu prea mai sunt pe aici. Nu mai sunt că e jale ce a fost pe aici, controale peste controale!

Ţaţu Liliana: Ai grijă atunci, stai şi tu o lună liniştit şi după aia când ieşi o să le faci!

Culache Ioniţă: îţi dai seama că dacă ies după aia stăm de vorbă altfel, înţelegi?

Ţaţu Liliana: Mă, ţi -am zis, la mine poţi să mergi la sigur şi cu asta, numai că, naşpet a fost că..., tu îţi dai seama că şi pentru mine era OK şi pentru toată lu mea! Nu eram atât de tâmpită să mă opresc fără niciun motiv, ştii?

Culache Ioniţă: Tu ştii cum vreau eu să facem? Deci tu ai căuta 2,3,5 prieteni, români câţi ai tu şi în fiecar e zi îmi dai câte un nume, uite azi pune pe numele ăsta! Am pus, pac, pe numele ăla şi pe urmă, la fel, când pui în apoi, nu persoana care scoate, cauţi o altă persoană şi i-a pus înapoi, îi dai şi lui un 5 euro, 10 euro acolo şi tu ai partea ta şi atâta tot!

Ţaţu Liliana: Lasă acum, stai liniştit să ieşi afară şi după aia, dacă ai idei zi-mi că ....”

În timpul cercetărilor, femeia din Cipru nu a putut fi audiată. Ea a fost judecată în lipsă şi condamnată la doi ani de închisoare cu executare.

