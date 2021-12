Femeie mutilată cu cutterul de fostul soţ. Şi-a apărat pruncul cu trupul ca să nu fie ucis de agresor

Ioana Baiciu (35 de ani), din localitatea vasluiană Zorleni, trăieşte de ani de zile un coşmar. Cazul său este dovada vie că sistemul de protecţie al victimelor abuzate de partenerii de viaţă nu funcţionează.

Ani de zile femeia a fost bătută cu sălbăticie de fostul soţ, Neculai Baiciu, cu care este de trei ani în divorţ. Victima spune că fostul său partener este gelos pentru că şi-a refăcut viaţa cu un alt bărbat, cu care are un copil de un an şi trei luni.

Cu fostul soţ, Ioana are patru copii, de 15,14, 10 şi 9 ani, care sunt acum în plasament familial la bunica maternă. Pentru că este foarte agresiv şi o terorizează, femeia a cerut şi a obţinut în 2020 emiterea unui ordin de protecţie împotriva fostului soţ pentru o perioadă de 6 luni.

Bărbatul, care munceşte în străinătate şi revine regulat în ţară, a decis pe 11 decembrie să îşi pună ameninţările în practică. A profitat de absenţa de la domiciliu a actualului concubin al femeii şi a dat buzna peste ea în casă, tăind-o cu un cutter pe faţă.

Nu a fost suficient pentru agresor, care s-a năpustit şi asupra bebeluşului de un an şi 3 luni, fiind oprit de femeia care şi-a apărat copilul cu trupul pentru a nu fi ucis.

”Mamă, fugi de acasă că vine tata spre tine şi te omoară!”

“Vineri, 10 decembrie, fostul soţ s-a întâlnit la magazin cu actualul meu concubin, cu care am un bebe mic de un an şi 3 luni. Concubinul meu s-a dus la 7.00 dimineaţă la magazin, că pleca la muncă, şi fostul soţ s-a dus spre el cu un cuţit, ameninţând că ne omoară, pe mine şi pe copii. Atunci concubinul meu nu s-a mai dus la muncă, a venit acasă, a sunat la 112 şi a chemat poliţia. Au venit poliţiştii, i-au luat declaraţie concubinului, a făcut şi reclamaţie pentru ameninţări şi cam atât. Sâmbătă, când să plece concubinul meu la muncă, Neculai îl aştepta chiar cu caterul cu care m-a tăiat pe mine în mână şI l-a ameninţat că ne omoară. Iar a sunat poliţia la 112, au venit poliţiştii şi atât, el a plecat. A plecat şi concubinul la muncă, iar în jur de 11.30 fata mea m-a sunat şi-a zis disperată <<mamă, fugi de acasă că vine tata spre tine şi te omoară!!>> Eu n-am putut să fug, am încuiat poarta, copilul meu era dezbrăcat şi, când să-i pun o cămăşuţă pe el, atunci a sărit gardul Neculai şi a intrat în casă, dărâmând uşa, pe care am încercat să o ţin închisă, dar nu am putut, este mai puternic ca mine! Eu sunasem deja la 112, că l-am văzut când a sărit peste poartă. A rupt uşa, a intrat şi mi-a dat o palmă, dar n-am căzut jos. A vrut să mă taie la burtă, zicând că mă omoară şi pe mine şi pe copil! Auzind asta, am reacţionat neaşteptat!”, a povestit Ioana, de pe patul de spital, pentru Vremea Nouă.

”Am gândit să-l tai eu pe el decât să-mi omoare copilul”

Între Ioana şi fostul soţ s-a dat o luptă pe viaţă şi pe moarte, iar tânăra a găsit puterea să îşi apere bebeluşul şi să îl pună pe fugă pe atacator.

“Am băgat mâna la burtă ca să nu mă taie şi m-am aplecat, l-am luat de păr şi l-am trântit jos, l-am dat cu capul de şifonier, l-am împins în perete şi a scăpat din mână cutterul! Am vrut să-l trag spre mine pe cutter, cu piciorul, vă spun adevărul, că am gândit să-l tai eu pe el decât să-mi omoare copilul! Dar el a fugit, aşa că am scăpat şi eu şi copilul. Pe mine m-a tăiat la mână, la cot şi pe faţă, de la ureche până la bărbie. A venit poliţia, nu l-a mai găsit, pe mine m-au dus ambulanţa la spital, unde am fost băgată în operaţie. Medicii mi-au spus că va trebui să stau încă 3-4 zile. Scot un certificat medico-legal, pe care îl ataşez la plângere şi să fie pedepsit. Dar şi acum sunt în stare de şoc, mă mir şi eu de unde am avut forţa să-mi apăr copilul! Dumnezeu m-a ajutat”, povesteşte Ioana Baiciu momentele de groază pe care le-a trăit.

Victima a fost transportată ulterior la spital cu multiple răni. “Pacientă de 34 de ani, din Zorleni, agresionată, internată la ORL cu plagă tăiată regiunea mastoidiană dreaptă, plagă tăiată olecraniană stânga şi traumatism cranio facial”, a declarant Daniela Rusu, managerul spitalului din Bârlad.

Agresorul este liber

După cele întâmplate, poliţiştii din Zorleni au emis un nou ordin de protecţie provizoriu, pentru 5 zile, pentru siguranţa Ioanei Baiciu, însă nu şi pentru cei patru copii ai acestuia, cu toate că bunica maternă spune că Neculai Baiciu îşi sună constant cei patru copii şi îi ameninţă cu moartea.

“În cauza respectivă s-a deschis dosar penal pentru violare de domiciliu şi violenţă în familie, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile”, a precizat Mihaela Manolache, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Deocamdată, nu s-a luat nicio măsură preventivă împotriva agresorului.

