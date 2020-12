Elevii de la LMK Vaslui au pus umărul pentru a promova oraşul prin aplicaţia Questo. Ghidul turistic virtual propus de temerari

Iniţiativa includerii municipiului Vaslui a aparţinut elevilor de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.

”Clubul IMPACT Temerar LMK din cadrul Liceului "Mihail Kogălniceanu" Vaslui, al cărui program este derulat prin Fundaţia Noi Orizonturi, lansează astăzi, 1 Decembrie 2020, traseul pe care l-au creat pentru aplicaţia Questo. Acesta se numeşte «În căutarea destinului prin portalurile timpului» şi oferă experienţe locale inedite purtând utilizatorii prin locurile ascunse, demne de explorare ale oraşului Vaslui, prin participarea la un joc de genul vânătorii de comori. Se poate descărca gratuit pe telefon aplicaţia Questo (Magazin Play sau Apple Store), căutând jocul «În căutarea destinului prin portalurile timpului»”, au anunţat coordonatorii clubului.

Sufletul proiectului a fost eleva Emiliana Caliniuc. Alături de ea au lucrat: Deea Maria Blaj, Lavinia Năstase, Raluca Arcăleanu, Denisa Savin, Alexandra Pruteanu, Cosmina Ciobanu, Georgiana Sandu, Lorena Burcă, Elena Bălan, Miruna Dima, Anca Neacşu, Teodora Achirei, Bianca Preda, Irina Bucată, Beatrice Rusu, Maria şi Gabriela Caliniuc. Grupul de elevi a fost coodonat de profesorii Daniela Caliniuc, Mihaela Sîrghi şi Mihaela Dumitriţa Bahaman.

Elevii invită pe cei care doresc să cunoască Vasiului să parcurgă un traseu de trei kilometri în rolul unui cavaler curajos şi iscusit. Aventura, care are punctul de start în Parcul Copou, poartă vizitatorii prin zece puncte cheie ale oraşului.

„Membrii clubului IMPACT sunt tineri din Vaslui care, îmbinând serviciul în folosul comunităţii, învăţarea şi distracţia, devin cetăţeni activi, lideri sau antreprenori, sociabili, responsabili şi încrezători în forţele proprii, pregătiţi să se îmbunătăţească atât pe sine, cât şi societatea. Alte proiecte pe care le-au desfăşurat au constat în strângeri de fonduri pentru anumite cazuri sociale, crearea unor ateliere de învăţare a acordării primului ajutor sau a conştientizării abandonului şcolar în rândul comunităţilor defavorizate din punct de vedere socio-economic”, a precizat eleva Lavinia Năstase.

Cum funcţionează Questo

Realizată de patru tineri români, aplicaţia Questo se aseamănă unui ghid turistic care ajută vizitatorii să evite toate capcanele populare. Întreaga experienţă de explorare este realizată prin joacă.

Fiecare traseu sau quest - cum le numesc ei - are un nume, o poveste cu informaţii verificate şi culese de la pasionaţi de istorie, localnici. Experienţa unui traseu înseamnă o oră sau o oră şi jumătate, iar în kilometri – maximum trei. Sunt două categorii de trasee - una în care turistul are un rol activ în aplicaţie (misiune), iar cealaltă în care curiosul e „plimbat“ de un personaj istoric. Înainte de a alege un tur, utilizatorii pot vedea mai multe detalii despre experienţele din aplicaţie, cum ar fi: descrierea turului, lungimea şi durata medie de explorare, clasamentul exploratorilor, plus recomandări.

