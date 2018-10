Caz fără precedent într-o primărie din România. Funcţionar plătit trei ani la rând fără a avea contract de muncă

Cazul ireal s-a înregistrat în comuna gălăţeană Bălăşeşti şi a ieşit la iveală în urma unui control al Curţii de Conturi.

Mirela Purice este din Bârlad, judeţul Vaslui, şi a fost angajată la Primăria Bălăşeşti, ca referent clasa III, pe o perioada determinată, ulterior dobândind calitate de funcţionar public.

Potrivit primarului în funcţie, Paul Cezar Maftei, femeia a înlocuit o altă angajată care se afla în concediu de maternitate. Ulterior, din toamna anului 2009, deşi nu s-a emis vreo altă dispoziţie care să prelungească perioada iniţială, Purice a continuat să lucreze în primărie. Potrivit edilului, femeia, deşi nu avea contract de muncă şi nici nu ocupase vreun post prin concurs a continuat să încaseze lunar salariul până în anul 2017, când primarul comunei a somat-o să părăsească instituţia deoarece nu va mai fi plătită.

Primarul comunei Bălăşeşti, susţine vina pentru această situaţie ar aparţine fostului edil al comunei. Totuşi, Paul Cezar Maftei ocupă funcţia de primar al comunei Bălăşeşti. El susţine că, în acest caz, totul ar fi fost posibil cu ajutorul soţului funcţionarei respective care ocupa funcţia de jurist al Primăriei Bălăşeşti.

Soţul angajatei, jurist în primărie

Mirela Purice a înaintat o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, reclamând faptul că primarul îi încalcă dreptul la muncă. Sesizarea a fost respinsă, Colegiul Director al CNCD stabilind că în cauză nu sunt elemente care să indice existenţa unei fapte de discriminare. Nemulţumită de decizia CNCD, Mirela Purice a acţionat în instanţă instituţia. Decizia însă a fost menţinută şi de Curtea de Apel Iaşi.

În acţiunea înaintată Curţii de Apel Iaşi, Mirela Purice a arătat ca s-a adresat CNCD, considerând că este discriminată prin faptul că i-au fost restrânse drepturile recunoscute cum ar fi dreptul la muncă prin nerecunoaşterea calităţii de funcţionar public şi înlăturarea sa de la locul de muncă fără a i se emite un document motivat prin care a fost exclusă din colectiv şi tratamentul inuman aplicat de primarul comunei Bălăşeşti. Femeia îl acuză pe edil că prin comportamentul său în faţa colectivului a înjosit-o, invocând în acest sens o şedinţă din data de 28.07.2017. Atunci primarul comunei i-ar fi spus că el nu o recunoaşte ca angajată şi că trebuie să elibereze biroul unde lucra.

După ce a fost somată de primar să părăsească primăria pentru că nu va mai fi remunerată, Mirela Purice a stat timp de o lună de zile pe holul primăriei.

”În scopul de a o dispreţui şi înjosi primarul comunei Bălăşeşti a scos şi băncile de pe holul primăriei ca să nu mai aibă unde să stea jos şi să renunţe să vină la serviciu pentru că el nu are respect pentru oameni”, a invocat Mirela Purice în acţiunea înaintată intanţei.

CNCD: Trei ani de muncă în primărie fără forme legale

În dispoziţia CNCD se arată că Mirela Purice a avut un contract de muncă pe perioadă determinată până în luna octombrie 2014 şi că după aceea data a deţinut calitatea de angajată fără forme legale. Aceste concluzii au fost contestate de bârlădeancă, aceasta susţinând că acestea sunt greşite pe motiv că nu ar fi fost nominalizată decizia Curţii de Conturi. În acţiunea înaintată instanţei, Mirela Purice recunoaşte că a avut contract de muncă până în anul 2014 însă susţină că după această dată a dobândit statut de funcţionar public şi că era angajată în temeiul Legii 188/1999. Pe cale de consecinţă, ea a solicitat Curţii de Apel Iaşi anularea hotărârii CNCD, ca fiind ”o hotărâre netemeinică care nu are la baza documente şi fapte care să exprime realitatea”.

Primarul comunei Bălăşeşti susţine că de fapt Mirela Purice a lucrat cu forme legale doar pe durata celor doi ani, cât a suplinit angajata aflată în concediu de maternitate. Edilul susţine că soţul Mirelei Purice a fost angajat ca jurist la Primăria Bălăşeşti şi el ar şi-ar fi ajutat soţia să figueze ca angajat.

Primarul: M-au reclamat peste tot

”Eu când am venit în 2012 la primărie, mi s-a şoptit că doamna nu are actele în regulă. Fostul primar semnase documentele. Ea figura pe statele de plată, dar nu avea nici contract de muncă, nici nu dăduse concurs pentru vreun post. Am solicitat în repetate rânduri clarificare situaţiei dar mi se reproşa doar nu-i primăria lui mama şi nu dau bani din buzunarul meu. Soţul doamnei a fost jurist la primărie şi a ajutat-o să rămână în instituţie, deşi nu avea contract de muncă, apoi să obţină statut de funcţionar public. M-au reclamat peste tot, la Poliţie, la Parchet, la DNA, peste tot am fost să dau cu suspendatul pentru că am îndrăznit să respect decizia Curţii de Conturi care descoperise că lucra fără formele legale. Curtea de conturi a imputat să restituie toate salariile date fără temei, însă s-a dat acea ordonanţă de urgenţă prin care s-au şters toate sumele, aşa că ea nu v-a mai restitui banii,”, a declarat pentru ”Adevărul” primarul comunei Bălăşeşti, Paul Cezar Maftei.

Curtea de Apel Iaşi a respins solicitarea Mirelei Purice de a se anula hotărârea CNCD. Curtea subliniază că în prezenta cauză nu este investită cu verificarea dacă reclamanta ar fi lucrat sau nu fără forme legale şi pe ce perioadă, dacă i-a încetat sau nu calitatea de funcţionar public, ci doar dacă fapta reclamată de aceasta poate fi considerată o discriminare.

”Reclamanta nu a precizat în raport de care din criteriile enunţate în textul de lege, s-ar considera discriminată, respectiv pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare, apartenenţă la o categorie defavorizată etc .

Colegiul director nu are nici un fel de atribuţii de a clarifică reclamantei situaţia acesteia de funcţionar public sau nu, competenţa acestuia limitându-se la analiza faptelor de discriminare şi luarea măsurilor care se impun.

Prin urmare faptul că reclamantei i s-a restricţionat accesul în instituţia Primarului comunei Bălăşeşti se datorează împrejurării că s-a constat că raportul de serviciu a încetat prin ajungerea la termen, şi nu ca urmare a vreunei discriminări”; se arată în hotărârea pronunţată de Curţii de Apel Iaşi.

Mirela Purice nu a putut fi contactată de reporterii ”Adevărul” pentru prezentarea unui punct de vedere.