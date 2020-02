Cât de greu este să conteşti rezultatul examenului auto în România. Un candidat a aflat că poliţiştii au şters filmarea

Proba practică (traseul) la examenul pentru obţinerea permisului de conducere se înregistrează video, odată cu reglementările legislative din 2002, respectiv 2017, când s-a hotărât ca toate înregistrările video să se păstreze timp de şase luni, respectiv până la soluţionarea cauzei, în cazul existenţei unor proceduri judiciare. Măsura a avut drept scop eliminarea suspiciunilor legate corectitudinea poliţiştilor examinatori şi a eventualelor fapte de corupţie.

Un caz, petrecut recent în judeţul Vaslui vine să arate că rezultatele probei practice la examenul de permis, sunt aproape imposibil de răsturnat, iar păstrarea înregistrărilor video nu se realizează conform legii.

Un bărbat din Vaslui a dat în judecată Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule (SPCRCIV), solicitând judecătorilor Tribunalului Vaslui să dispună anularea rezultatului la proba practică, să îl declare admis si, în consecinţă, având în vedere ca a promovat proba teoretică, să dispună eliberarea permisul de conducere. În susţinerea acţiunii juridice, petentul a indicat drept probă înregistrarea video a examinării sale.

El a solicitat judecătorilor să vizioneze înregistrarea video a probei practice susţinute pentru a observa că a condus fără greşeală şi cu toate acestea poliţistul examinator l-a declarat respins. Bărbatul a precizat că a fost programat să susţină proba practica a examenului de obţinere de permis auto, pe 26 martie 2019.

”La ora 11.37 a început examinarea practica. A,m plecat din parcarea de la Sala Sporturilor si aproximativ 15 minute am mers pe mai multe străzi din municipiul Vaslui în mod ireproşabil, de altfel nici nu am avut nicio penalizare pentru traseu. Apoi a intrat pe strada pe lângă Aurocorul de la gara unde examinatorul m-a pus sa fac parcarea laterala. Deşi era spaţiu strâmt a făcut-o foarte bine. După 10-15 metri m-a pus sa mai facă o parcare lateral, dar imediat mi-a zis sa merg mai departe şi apoi la dreapta. Aici a făcut manevra de mers înapoi si gararea cu spatele. Toate au ieşit bine, dar spre surpriza mea totală, examinatorul mi-a spus ca a picat, cu depunctări la parcări” a detaliat petentul în acţiunea înaintată Tribunalului Vaslui.

Bărbatul a făcut contestaţie la şeful SPCRPCIV Vaslui prin care a solicitat sa se vizioneze înregistrarea video a examinării sale, pentru a se vedea ca nu avea cum să primească penalizări, mai ales peste 20 de puncte.

Aceasta contestaţie, anexată la acţiune, a depus-o a doua zi după examinare la Prefectura Vaslui, în a cărui subordine este SPCRPCIV deoarece cei de la Serviciu nu au vrut să o primească .

Nu a fost chemat să-i solicite vreo declaraţie, nici sa vizioneze alături caseta cu înregistrarea video de la examinare şi după 40 zile i s-a comunicat că a fost respinsă contestaţia. În opinia petentului, ”întreaga procedură a SPCRPCIV Vaslui a fost făcută în batjocură, ceea ce a golit de conţinut ceea ce trebuia să fie o procedură legală”.

Judecătorii Tribunalului Vaslui au solicitat reprezentanţilor SPCRPCIV să comunice înregistrarea video a probei practice susţinută de petentul în cauză, însă reprezentanţii instituţiei au comunicat instanţei că repsectiva înregistrare nu se mai regăseşte în baza de date.

Acţiunea în instanţă a fost introdusă la aproximativ trei luni de la data susţinerii examenului, pe cale de consecinţă, SRPCIV Vaslui avea obligaţia să o păstreze până la soluţionarea procesului.

Fără înregistrarea video a probei, judecătorii au dispus audierea martorului care a susţinut proba practică în acelaşi timp cu petentul care a contestat-o. Martorul a susţinut varianta poliţistului examinator, iar depoziţia sa a fost însuşită de Tribunal.

„Întrucât matorul care a a sistat la parcurgerea traseului de către reclamant a perceput o parte dintre manevrele la care a fost penalizat, rezultă că soluţia de respingere la proba practică nu a fost stabilită cu exces de putere, astfel cum este definit în art. 2 lit n din legea 554/2004 ca exercitarea dreptului de apreciere a autorităţii publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Chiar dacă pârâtul nu a păstrat înregistrarea video pentru a fi ataşată la dosar, se reţine că faţă de depoziţia martorului care confirmă unele nereguli săvârşite de reclamant, calificativul de respingere este stabilit în concordanţă cu punctele de penalizare stabilite de evaluator. Nu există vreun dubiu de apreciere cu exces de putere din partea evaluatorului”, se arată în hotărârea Tribunalului Vaslui prin care s-a respins acţiunea contestatarului.

Decizia Tribunalului Vaslui, prin care a fost menţinut rezultatul stabilit la proba practică, nu este definitivă. De menţionat că în acest proces reprezentanţii SRPCIV Vaslui nu a formulat niciun punct de vedere cu privire la pretenţiile reclamantului.