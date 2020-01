Căpşuni sau căpşune: când folosim o variantă sau alta. Zece substantive cu forme duble de plural

Vă prezentăm o selecţie de astfel de substantive, dublete de plural, acceptate de Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române. În cazul substantivelor care au forme duble de plural pentru acelaşi înţeles, acestea sunt prezentate în ordinea reţinută de DOOM.

tunel- galerie subterană care traversează un masiv muntos sau deluros sau trece pe sub nivelul solului, pe sub o apă etc., servind drept cale de comunicaţie.

pentru plural avem două forme, ambele corecte: tuneluri/tunele

nivel - niveluri/nivele

Folosim forma de plural niveluri atunci când substantivul defineşte înălţimea la care se găseşte un punct, o linie sau o suprafaţă a unui loc, a unui obiect etc. în raport cu un plan orizontal dat, linia care uneşte punctele suprafeţei terestre cu aceeaşi altitudine faţă de o suprafaţă de referinţă; punct, suprafaţă care corespunde acestei linii, o zonă geologică care se distinge după fosilele caracteristice pe care le conţine. De asemenea, folosim forma de plural niveluri şi în cazul folosirii substantivului la sens figurat: stadiu, grad (de pregătire, de dezvoltare), treaptă (a calităţii), indice (al cantităţii). .

Este corectă forma de plural nivele atunci când substantivul face referire la numele dat mai multor unelte, instrumente, dispozitive care servesc la determinarea liniei (sau a poziţiei, a suprafeţelor) orizontale sau cu care se măsoară pe teren diferenţele de înălţime dintre două sau mai multe puncte de pe suprafaţa terestră.



regal - regaluri/regale



Folosim pluralul regaluri atunci când este vorba de ospăţ mare; banchet festiv

Atunci când se face fererire la dulăpior la secţia de culegere manuală a unei tipografii, folosit la păstrarea casetelor cu litere sau a formelor pentru tipar forma de plural corectă este regale

ansamblu - ansambluri/ansamble

Este corectă forma de plural ansambluri atunci când face referire la un tot unitar rezultat din unirea unor elemente, la un colectiv de artişti sau la o compoziţie muzicală scrisă pentru un ansamblu

Pentru totalitatea pieselor, utilajelor etc. care acţionează ca o unitate funcţională bine definită forma de plural corectă este ansamble.

ceremonial - ceremoniale/ceremonialuri



Ambele forme sunt corecte pentru a defini totalitate a (regulilor sau) formulelor de etichetă întrebuinţate la o anumită ceremonie.

slogan - sloganuri/slogane

Sloganul esteformulă pregnantă, concludentă care exprimă, în chip lapidar, ţelurile politice, economice ale unor grupuri, organizaţii etc. sau o problemă de actualitate. Pentru plural sunt corecte ambele form: sloganuri, slogane.



copertă - coperte/coperţi

Atât coperte, cât şi coperţi sunt forme corecte de plural pentru substantivul copertă. Prima variantă este cea literară, iar cea de-a doua doar acceptată.

coardă - coarde/corzi

Atunci când ne referim la forma de plural a substantivului coardă (fir elastic, flexibi) forma corectă este coarde.

Folosim corzi atunci când ne referim la forma de plural ce reprezintă grindă de susţinere a tavanului la o casă ţărănească sau cele trei frânghii întinse pe laturile ringului de box



miez - miezi/miezuri/mieji

Flosim formele de plural miezi/mieji atunci când este vorba de partea de interior a nucii şi

miezi-miezuri atunci când ne referim la parte interioară, centrală a unui lucru, a unui spaţiu etc.r

căpşună - căpşuni/căpşune

Ambele forme de plural sunt corecte atunci când ne referim la fruct, însă când este vorba de plantă, forma corectă de plural este căpşuni.