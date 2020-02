Amendă uriaşă pentru spitalul din Huşi unde un pacient s-a aruncat pe fereastră la o oră după ce i s-a amputat un picior

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vaslui a dispus amendarea cu 30.000 de lei a Spitalului Municipal Huşi, după moartea tragică a pacientului care luni, 3 februarie, s-a aruncat pe fereastra salonului de Terapie Intensivă, după amputarea unui picior. De asemenea, inspectorii sanitari au decis sancţionarea cu 2.000 de lei a asistentei medicale care trebuia să îl monitorizeze pe pacientul în vârstă de 57 de ani. În paralel, conducerea spitalului, dar şi Poliţia fac propriile anchete, la finalul cercetărilor urmând să se aplice sau nu alte măsuri.

“DSP a fost anunţată de către conducerea spitalului din Huşi că un pacient, postoperator, s-a aruncat de la fereastra secţiei unde a fost spitalizat. Ca urmare, o echipă de inspectori s-a deplasat la unitatea sanitară. Pentru lipsa protocolului privind consilierea pacienţilor unitatea a fost sancţionată. S-a aplicat sancţiune şi personalului medical care avea în grijă pacientul”, a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.

Pacientul de 57 de ani a fost supus luni unei intervenţii chirurgicale, în urma căreia i s-a amputat un picior din şold. Abia trezit din anestezia generală, rămas nesupravegheat, bărbatul s-a aruncat pe fereastră, decedând în urma impactului.

Directorul spitalului: „N-am crezut că o să văd aşa ceva in viaţa mea”

“Este vorba despre un pacient care fusese scos din sala de operaţie de aproximativ o oră. I-a fost amputat membrul inferior după o cangrenă, sub anestezie generală. Pacientul era monitorziat. După o oră după ce fusese adus la pat, asistenta a ieşit câteva minute pentru a ajuta la o altă urgenţă. În timpul acesta, pacientul şi-a smuls de pe el firele de la monitor, perfuzia şi s-a aruncat pe geam. Cand s-a întors, asistenta nu l-a găsit, nici nu ştia de unde să îl ia. Doar că, între timp, s-a dat alerta în spital şi cei de la Urgenţă s-au prezenta la locul impactului. E o anchetă acum în desfăşurare. Şi poliţia face anchetă, apoi se vor lua măsuri de sancţionare a celor responsabili. Este o întâmplare care m-a socat. Nu am crezut că o să văd aşa ceva în viaţa mea. Orice as fi putut sa cred, dar aşa ceva nu am crezut că se poate întampla, mai ales la secţia Anestezie Terapie Intensivă. Mă refer la gestul în sine, la modul cum s-a desfăşurat tragedia, la o oră dupaă operaţie”, a declarat Lucia Rotaru, managerul Spitalului Municipal Husi.

Conducerea spitalului susţine ca medicul care a efectuat amputarea a discutat, în prealabil, cu pacientul despre necesitatea acestei interventii, acestuia i s-a explicat ce presupune operaţia, iar el şi-a dat acordul in scris. Apropiaţii susţin că şi fratele victimei se afla în aceeasi situaţie, cu picioarele amputate şi nu e exclus ca bărbatul să fi suferit un şoc în momentul în care s-a trezit din anestezia generală şi, nesupravegheat fiind, a recurs la gestul dramatic.