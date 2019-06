Mama adoptivă a Sorinei: Mi-a povestit copila că o învăţau cum să se comporte în prezenţa noastră şi să refuze să plece

Deşi a declarat că imaginile abuzive care au şocat oamenii sunt tulburătoare, Ramona Săcărin este de părere că era singurul mod în care îşi putea lua acasă copilul care era deţinut ilegal de două luni. În plus, a dezvăluit că Sorina i-a povestit că familia în grija căreia se afla o învăţa cum să se comporte în prezenţa ei şi chiar a fost adus un executor judecătoresc care o învăţa cum să refuze să părăsească domiciliul.

„Ce s-a întâmplat vineri era nenecesar, dar nu se putea altfel. E rezultatul unei luni întregi în care noi, ca părinţi, am încercat să ne recuperăm copilul. Nu cred că există uşi la care să nu fi bătut pentru a încerca să recuperăm un copil reţinut ilegal. Era singura modalitate să se stopeze acest abuz emoţional la care era supus, spunându-i-se că părinţii lui o să-i facă nu ştiu ce rău.

Ramona Săcărin este de părere că cei care ar trebui învinovăţiţi pentru situaţia la care s-a ajuns este chiar Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului.

De altfel, ea a povestit că a remarcat schimbarea de comportament a fetiţei încă de la întâlnirile pe care le avea şi la care participa şi asistentul maternal.

„Copila era foarte reţinută în prezenţa lor, era învăţată de acasă cum să se comporte, dar când asistenta maternală era dusă la distanţă ne jucam, râdeam“.

Ce s-a întâmplat după ce Sorina a fost luată de procuroare cu forţa

„În momentul în care a ajuns cu noi în maşină, a fost OK. A mai plâns, că era sub şocul întmplării, dar apoi a fost OK. Ni s-a cerut, de către procurorul de caz, să mergem la Medicina Legală să vedem în ce stare este copila.

Sorina este ca un copil normal care începe să-şi cunoască familia, e foarte curioasă, vrea să afle despre fiecare membru al familiei. E stabilă emoţional, am avut foarte multe conversaţii, am reuşit să mâncăm împreună, să facă baie. Am expus-o la un mediu calm, prietenos, să înţeleagă că este într-o familie. Face exact ce face un copil la el acasă“, a povestit mama adoptivă.