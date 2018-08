Incestul care a şocat Miliţia în anii comunismului. Cum a fost soluţionat cazul subofiţerului de la Ordine Publică care-şi siluia propria fiică

Fostul ofiţer de poliţie judiciară din Mehedinţi, Dumitru Tudor, îşi aminteşte şi acum un caz special pe care l-a anchetat înainte de 1989, care recunoaşte că l-a marcat mult timp. Era vorba de un subofiţer de la Ordine Publică reclamat de fiica sa pentru incest.

„Eram mai tânăr şi acea anchetă m-a marcat mult timp. Nu incestul, că de acelea văzusem multe, ci autorul incestului. Înainte de 1989, nu auzeai că transpiră în public asemenea fapte care atrăgeau oprobriul public asupra Instituţiei, ci erau ţinute în cel mai mare secret, mai ales dacă implicat era un cadru din M.I.”, povesteşte Dumitru Tudor.

Nici măcar colegii lui nu ştiau de asemenea anchete, care se făceau într-o secretomanie desăvârşită. Totul a început de la o reclamaţie-denunţ. Comandantul primise reclamaţia de la fiica unui subofiţer de la Ordine publică, care-şi reclamase tatăl că o siluise. Pentru că asemenea fapte se întâmplau deloc, sau extrem de rar, comandantul Miliţiei era debusolat.

„L-a chemat pe şeful Judiciarului, au dezbătut problema şi au hotărât împreună să mi-o dea mie spre rezolvare. Cu toate că era mai mult o problemă de care ar fi trebuit să se ocupe cei de la Contrainformaţii, ei mi-au repartizat-o mie, mergând probabil pe experienţa mea în domeniul infracţiunilor cu violenţă”, spune fostul ofiţerul de miliţie.

O suspectau de răzbunare

Reclamaţia tinerei necesita o verificare serioasă, şefii bănuind că poate fi vorba şi de o răzbunare a acesteia pe motiv că nu o lasă tatăl să se căsătorească cu cine dorea ea, şantajându-l în felul acesta. Dumitru Tudor îşi aminteşte că a îngălbenit la faţă când a citit reclamaţia. Nu îi venea să creadă că un coleg este capabil de aşa ceva:

„Îl cunoşteam pe coleg foarte bine, era un tip pedant, puţin obraznic, crezându-se mai altfel decât colegii lui, cam guraliv, dar mă rog, nu prea aveam de a face cu el şi nu l-am studiat atent niciodată”.

A doua zi, au început cercetările. Tânăra care îşi reclamase tatăl a fost chemată la audieri. „Am pus-o, spre ruşinea mea, să-mi explice şi cum aveau loc actele sexuale, în ce condiţii, cum se comporta cu ea în timpul unei partide de sex, etc. Cum şi când a început totul, dacă s-a opus vreodată şi câte altele. Ore întregi dura audierea, doar, doar, poate o prind cu minciuna. Mi-a povestit biata fată tot, cu lux de amănunte”, spune fostul judiciarist.

Fata vroia să se mărite

În urma audierilor, anchetatorul şi-a dat seama că tânara în vârstă de 19 ani nu l-ar fi reclamat pe tatăl său probabil niciodată, dar marea ei supărare era faptul că nu o lăsa să se mărite cu un băiat de vârsta sa, de care se îndrăgostise nebuneşte. Tânăra chiar i-ar fi spus tatălui său că îl va denunţa la miliţie dacă nu o lasă în pace, dar acesta nu a crezut că fiica sa va merge până la capăt cu ameninţarea.

Miliţianul vizat tocmai se întorsese de la un curs de reciclare din Bucureşti. De la colegii de curs, cărora miliţianul le dezvăluise nişte lucruri incredibile, Dumitru Tudor avea să tragă concluziile finale în acest caz ruşinos pentru o instituţie de ordine publică.

„Am crezut că-i un oltean măi zănatic”

<<- Domnule ofiţer, aveam şi noi discuţii seara în cameră despre familie, despre copii, etc. Colegul o ţinea pe-a lui, că el are o fată, a crescut-o mare şi frumoasă, dar nu concepe ca în “munca” lui să-şi bage vreun hăndrălău p..a. Că el nu a crescut-o pentru alţii şi că mai bine o f..e el. Noi nu l-am luat în seamă, am crezut că-i un oltean măi zănatic şi omul este pus pe glume. Acum când v-am auzit pe dvs. şi am citit şi reclamaţia fiică-si, credem că omul chiar aşa gândea>>, i-a spus unul din foştii colegi de cameră de la curs.

În urma anchetei, mai marii instituţiei au concluzionat că au de-a face cu un dezaxat, care nu are ce căuta în Miliţie: „Şefii au tras concluzia în urma anchetei mele că fata are dreptate. Pe vremea aceea nu se făceau dosare penale cadrelor, ci doar se proceda la scoaterea lor din sistem. Şi aşa a fost dat afară sociopatul. Nu l-am mai întâlnit”.