Bancuri cu pensionari. Ce înţelege un bătrân că înseamnă „selfie“ de la nepotul său

1. Doi pensionari, prieteni vechi, se regăsesc pe o terasă, la "o bericică" rece:

- Cum te descurci cu pensia?

- Nu prea bine, dar mai şi lucrez!

- Unde?

- Joc în filme erotice pentru bătrâni.

- Şi cum te descurci la scenele ălea tari ? Mai poţi ?!

- Aaa, nu, prietene, acolo avem cascadori.

2.Doi pensionari discută pe o bancă, în parc.

– Tu de când n-ai mai fost la femei, întreabă primul?

– De când am ieşit la pensie. Dar tu?

– Tot cam la fel.

– Să ştii că ne pun ăştia ceva în pensie.

3.Un pensionar nimereşte pe o stradă unde erau prostituate.

- Hai, moşule!

- Nu pot.

- Hai să încercăm. Se duc. Moşul se comportă excelent.

- Vezi? Spuneai că nu mai poţi.

- O, asta pot! De plătit nu mai pot.

4. Trei pensionari stau la o bârfă pe prispa casei.

Primul zice:

- Io după ce mor vreau să fiu incinerat.

Al doilea:

- Eu vreau să fiu îngropat creştineşte.

Al treilea mai bea o gură din sticla de vin şi cu juma de gura zice:

- Bă băieţi, la cât vin am băut io la viaţa mea, cred că vreau să fiu îmbuteliat.

5. Doi pensionari stau de vorbă în parc.

- Femeile sunt mai norocoase decât bărbaţii când îmbătrânesc, zice primul.

- Cum aşa?, întreabă al doilea.

- Păi, uite... Eu de-abia îmi aduc aminte cum era când făceam dragoste cu soţia mea, iar ea e mai sănătoasă ca niciodată!

- Cum adică e mai sănătoasă acum?

- Uite aşa bine. Când eram tineri, de câte ori ne băgam în pat, ea avea mereu migrene. Acum că a îmbătrânit, n-a mai avut o migrenă de ani de zile!

6. Un moş vine cu nevasta în vârstă de 20 de ani la maternitate, să nască. Toată lumea:

- Tataie, felicitări, da' cum ai reuşit?

- He-he, dragii moşului, am ţinut motorul mergând!

După un an jumătate-doi, iar la maternitate. Iar e întreabat, iar răspunde:

- He-he, dragii moşului, am ţinut motorul mergând!

După încă doi ani, iar se repetă târăşenia. După naştere, iese doctorul din sală:

- Şi cum ziceai tataie că ai facut?

- Am ţinut motorul mergând!

La care doctorul:

- Auzi tataie, ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru!

7. Măi nepoate, ce-i aia selfie?

- Păi e o chestie pe care ţi-o faci singur, cu o singură mână şi de obicei în baie.

- Hm, pe vremea mea îi spunea altfel...

8. La o casă de bătrâni un văduv şi o văduvă se cunosc de multă vreme.

Într-o seară, la o mică festivitate de Valentine’s day, stăteau la o masă faţă în faţă. În timpul mesei, el o priveşte de multe ori galant şi îndrăzneşte să o întrebe :

- Vrei să fii nevasta mea?

Fără să se mai gândească mult ea răspunde:

-Da, da, vreau!

Se despart afectuos, mergând fiecare în camera sa.

Dimineaţa el se trezeşte şi derutat se gândeşte: A zis da sau nu? Nu mai ştia….

Agitat o sună la telefon şi după ce-i spune ce frumoasă a fost seara petrecută împreună, îndrăzneşte să o întrebe dacă a răspuns da sau nu.

Cu mare bucurie ea îi răspunde :

-Da, din toata inima! Şi sunt foarte fericită că m-ai sunat pentrucă nu mai ştiam cine m-a întrebat.

9. La întrebarea: „Ce ai obţinut în viaţa asta?“ răspund diverşi pensionari. Pensionarul american răspunde:

– „Bunăstare”,

Chinezul:

– „Mulţi copii şi nepoţi”.

Pensionarul român îţi va răspunde:

– „Vârsta de pensionare”.

10. Doi amici la pensie se întâlnesc pe stradă:

– Ce faci, bătrâne, cum îţi merge?

– Ce să fac, încerc şi eu să supravieţuiesc…

– O să regreţi amarnic…

