Temerar în Delta Dunării, la fine de noiembrie: „Am dormit sub cerul liber şi am mâncat ce am pescuit“ VIDEO

Alex Bucur, un tânăr pasionat de aventură, a ales să trăiască o aventură neobişnuită pentru majoritatea oamenilor.

A plecat cu barca, mai exact cu caiacul, pe Lacul Razim, prinzând peşte, mâncând ce a pescuit şi dormind sub cerul liber, la final de noiembrie.

Temperaturile în Dobrogea coboară spre limita îngheţului în această perioadă, mai ales noaptea.

„Am dormit sub cerul liber în Delta Dunării la sfârşitul lui noiembrie şi mănânc ce prind“, a anunţat Alex Bucur pe canalul său de Youtube.

El a precizat că a petrecut „două zile de pescuit, aventură, caiac în frumoasa noastră Deltă“.

„Am traversat lacul Razim, am prins biban, ştiucă şi şalău, am gătit peşte pe tablă şi am dormit sub cerul liber“, a adăugat Alex.

Internauţii îl felicită pentru temeritate şi performanţă: „Omule, eşti probabil reprezentarea cea mai fidelă a termenului de pescar! Felicitări pentru toate eforturile depuse de a ne bucura ochii!“; „Mulţumesc pentru imagini şi video. Ai un stil aparte în care-ţi expui aventurile, relaxant pentru cel din faţa ecranului“; „Felicitări! Pare desprinsă dintr-un documentar antropologic, fără exagerare“ etc.

Alex Bucur se prezintă a fi „pasionat de pescuit, cicloturism, drumeţii montane, excursii - în mare, cam tot ceea ce ţine de interacţiunea mişcare-natură“.

„Mare fan al locurilor sălbatice şi virgine, cu o atracţie deosebită pentru râurile şi lacurile unde urmele labelor de urs sunt mai dese decât urmele de pantofi. Practic majoritatea stilurilor de pescuit, cu o înclinaţie semnificativă pentru spinning. Postez ori de câte ori am ocazia, rezumate ale partidelor mele, locuri de pescuit, ideii noi, drumeţii, excursii. În mare, tot ce îmi trece prin cap şi consider că trebuie să împărtăşesc cu voi“, arată aventurierul pe Youtube.

