Români din Italia, aduşi în carantină la Tulcea. „Acum au fost ei. Mâine poţi fi tu“

Prefectul Alexandru-Cristian Iordan a postat pe pagina sa de Facebook cum a decurs sosirea românilor din Italia, aduşi de la Constanţa. „Italienii“ au venit cu o cursă aeriană pe Aeroportul Mihai Kogălniceanu şi au fost împărţiţi - unii au rămas în carantină la Constanţa, alţii au fost trimişi la Tulcea.

„Este ora 4 dimineaţa.

Am terminat de „carantinat” (un nou termen în limba română). Printre ei tineri studenţi la medicină, o mamă a unui cunoscut constructor de bărci din Tulcea, sosită din Italia unde a suferit o intervenţie chirurgicală, muncitori, salariaţi din industria HORECA rămaşi acum fara job-uri, două doamne surprinse de criză în plină vacanţă, toţi români de-ai noştri.

Am vorbit cu fiecare dintre ei, respectând, desigur, distanţa reglementată şi măsurile de protecţie. Le-am ascultat micile poveşti! Sunt oameni obişnuiţi, poate cunoştinţe ale noastre, unele chiar rude... Sunt destine diferite, toate adunate în plină noapte în acelaşi loc de acest accident rar al istoriei.

Nu am putut să nu mă întreb atunci de unde atâta ură împotriva semenilor noştri, de unde atâta respingere pentru nişte oameni până la urmă sănătoşi care doar se supun unor reguli.

Noaptea trecută au fost ei. Mâine noapte poţi fi tu. Sau eu. Trebuie să le întoarcem spatele? Să-i izgonim? Sub nicio formă.

Eu cred că trebuie să facem pur şi simplu ceea ce este normal şi omeneşte în astfel de momente, şi anume să ne manifestăm solidaritatea. Să fim deschişi, să fim empatici, să fim acolo unde este nevoie de noi.

Am fost criticat în legătură cu faptul că am primit pe teritoriul judeţului nostru, la rugămintea colegului meu, prefectul judeţului Constaţa, în centrele noastre de carantinare, 100 de persoane. Că trebuia să le interzic carantinarea aici. Am să le răspund că noi nu suntem aşa.

Unde e ospitalitatea cu care noi dobrogenii ne-am tot mândrit atâta? Ce fel de om poate fi acela care nu-şi ajută la greu nici măcar vecinul, în cazul acesta Constanţa?

Constanţa e oraşul care, prin reţeaua sa spitalicească, ne-a preluat în ultima perioadă cel puţin 2.000 de cazuri, marea majoritate copii, pentru a fi trataţi şi îngrijiţi.

Când ne-a fost greu, prietenul mai mare şi mai puternic ne-a sărit în ajutor. Acum, în plină pandemie, Constanţa e oraşul care ne asigură testarea cetăţenilor suspecţi. Şi nu ne spun că se tem deşi, poate se tem. Şi nu ne spun că nu pot, că nu au timp, sau capacitate sau chef.

Dobrogea e o regiune pe unde au trecut multe urgii. Împreună le-am înfruntat şi le-am învins. Împreună o vom învinge şi pe aceasta“, a scris prefectul din Tulcea.

