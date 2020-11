Războiul din Deltă. Pescarii profesionişti cer taxarea amatorilor: „Nu respectă nicio regulă!“

Prin Legea 1/2017, privind eliminarea unor taxe sau tarife, s-a stabilit ca pescuitul sportiv în Delta Dunării să fie gratuit. Dacă până în acel moment se înregistrau la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) aproximativ 48.000 de permise achiziţionate de pescarii sportivi pe an, după intrarea în vigoare a legii a explodat numărul permiselor gratuite: 176.000 - în anul 2019.



După eliminarea taxei pentru permisul de pescuit în Delta Dunării s-a înregistrat un număr foarte mare de turişti/pescari care au venit să-şi încerce norocul în aceste ape. Desigur, legislaţia ARBDD cuprinde o serie de restricţii privitoare la dimensiunea sau specia peştilor care pot fi reţinute.



„Nu respectă nicio regulă. Dintre toţi pescarii sportivi, dacă sunt 5-10% cei care aruncă în apă peştele prins sub dimensiunile legale, în rest, reţin tot, şi ce este permis şi ce nu. Şi nu este corect faţă de noi, pescarii industriali”, ne explică un pescar din zona Mila 23.



Pentru a înţelege şi mai bine fenomenul, omul ne dă un exemplu: „Când sunt pescari sportivi în deltă, sunt într-o singură zi 2.000 de persoane. Şi dacă ia fiecare cinci kilograme de peşte sub măsură? La ce cantitate ajungem? În special crapul, ştiuca şi somoteiul sunt cei mai vizaţi peşti luaţi sub dimensiune”.

Pescarii din deltă cer reintroducerea taxei

Încă de anul trecut, pescarii din Delta Dunării, localnici care sunt trecuţi ca pescari comerciali, au cerut reintroducerea taxei pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv. Ei spun că banii din această taxă s-ar duce către repopularea cu peşte a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.



Lucian Sanda, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Pescari din Delta Dunării, spune că nu există nicio rezervaţie în lume unde să poţi pescui gratuit. „Rezervaţia oricum nu are fonduri, iar aceşti bani ar putea fi folosiţi pentru refacerea populaţiei piscicole. S-ar face şi o selecţie deoarece mulţi pescari sportivi vin cu bidoanele şi pun peşte la sare. Nu e normal să vii cu bidonul şi să iei peşte gratuit din resursa statului. Unde-i gratis, cine nu se duce?”



Aceeaşi idee era expusă anul trecut şi de Cătălin Ţibuleac, guvernator al deltei Dunării la acea vreme. Acesta spunea că în 2019 au fost eliberate aproximativ 176.000 de permise de pescuit gratuite şi spunea că intenţiona să reintroducă un tarif pentru pescuitul sportiv. „Vorbim de resursa piscicolă pe care aceşti pescari o iau gratuit din deltă şi pleacă cu ea unde pleacă. Permisul de pescuit e online şi gratuit. Vor fi permise pentru trei zile sau două săptămâni, nu pentru un an, că niciun turist nu vine să pescuiască un an în Deltă. Pescarii sportivi, cei cu adevărat pasionaţi de pescuit, şi nu mânaţi de dorinţa de a umple un sac cu mârliţe, vor înţelege că această taxă propusă are şi un rol de a selecta caracterele”.



Până în anul 2017, taxa pentru pescuitul sportiv era de 30 de lei pe an, acum pescarii din deltă ca ARBDD să pună o taxă pe ziua de pescuit, undeva la 50 de lei, iar aceasta să fie ajustată în funcţie de numărul de zile pe care un pescar sportiv l-ar petrece pe malul canalelor. „Chiar dacă ar fi o taxă prea mică, se va face o selecţie, va fi un început. Trebuie să se facă ceva”, subliniază Lucian Sanda.

Gunoaie în urma lor

Oamenii deltei spun că nu doar numărul mare de pescari sportivi care reţin orice fel de peşte ridică probleme în Rezervaţie, ci şi gunoaiele pe care mulţi dintre aceştia le lasă în urma lor după o zi sau mai multe de pescuit.



„Lasă foarte multe gunoaie. Pe mine mă obligă să am în barcă saci menajeri să strâng orice fel de gunoaie. Ar trebui impusă şi o taxă pentru gunoaie pentru cei care campează prin deltă. Vin gratis şi fac un dezastru”, ne spune pescarul din zona Mila 23.



Şi liderul asociaţiilor de pescari din delta Dunării se plânge de indisciplina acestor pescari sportivi care îşi amplasează corturile unde vor şi pescuiesc chiar şi în locuri interzise. „Să vedeţi mulţimea de pescari şi corturi pe diguri, deşi nu este voie să stai în aceste locuri”, spune Lucian Sanda.



Guvernatorul Deltei Dunării, Ion Munteanu, confirmă că ARBDD intenţionează să introducă, începând cu 2021, o taxă pentru pescarii sportivi. Cuantumul acesteia urmează să fie stabilit în săptămânile următoare.



Legea 1/2017 consacra faptul că „prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.”

