VIDEO Poliţist revoltat de sistem: „Voi merge la mitingul diasporei, nu vreau să trăiesc în ţara care-şi goneşte copiii“

Sindicatul Europol Garda de Coastă a făcut publică pe Facebook postarea unui coleg de breaslă care a anunţat de ce va anunţa el la mitingul diasporei din 10 august, de la Bucureşti.

„A scris un coleg al nostru... Andrei Florin de la SPF Chilia. E tot un nebun ca noi, care îndrăzneşte să vrea o Românie normală.

"Eu sunt Andrei. Eu lucrez intr-un sistem in care e interzis sa faci politica, care de altfel nici nu ma intereseaza. Ma duc la mitingul anti-infractorii din fruntea tarii si explic si de ce. Asta ca sa nu se oboseasca sefii mei sau sefii sefilor mei sa ma cerceteze. Au raspunsurile aici.

Totul a inceput azi. Pana azi eram oarecum indecis daca sa ma duc sau nu cu toate ca patriotismul din mine ma indemna. Sunt ultimele zile libere si eram aproape hotarat ca maine sa atac varful Moldoveanu, avand in vedere ca vremea era favorabila.

Ma aflu in Borsa/Maramures intr-un magazin Profi. In spatele meu aud galagie si ma intorc. Observ o fetita, in jur de 10 ani, care e apostrofata de o doamna bine imbracata "da' lasa-ma in pace copila". Faptul ca m-am intors i-a atras atentia copilei care se indreapta spre mine cu un corn 7-days in mana si cu voce stinsa, umila, ma intreaba "nenea, imi cumperi, te rog frumos, un corn? eu nu am bani."

Ii spun "desigur, asteapta putin" dupa care ma pun sa imi cantaresc nectarinele. Termin cumparaturile si ma duc sa iau cornuri si un suc si o caut pe fetita din ochi dar nu mai era. Ma uit printre rafturi si il vad pe agentul de la securitate cum se plimba grav si important prin magazin. Tocmai o daduse afara pe fetita. Am cautat-o afara, dar nu mai era, plecase. Isi dorea un corn, nu bani. Ea cerea un amarat de corn.

Asta e Romania in care traim? Romania in care copiii plang de foame, iar noi ii ignoram? Romania in care cei care au prea mult ii ignora pe cei care poate nu au nimic? Romania in care agentii de securitate ne "apara" de copii?

Intr-atat ne-au inrait "vajnicii" nostri conducatori?

Eu nu vreau sa traiesc in Romania asta si de asta astazi voi fi la Bucuresti.

Voi striga pentru normalitate, nu pentru politica!

Voi striga pentru omenie!

Voi striga pentru Romania!"

PS: a protestat o colegă în timpul serviciului mâncând şi n-au avut ce-i face, tu, Andrei, în concediu/libere, ar fi culmea să dai socoteală că strigi pentru România... dar de orice eventualitate, suntem aici şi pentru tine!“

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Maşini din Constanţa, în coloană pe Autostrada Soarelui. Protestatarii merg spre mitingul din Piaţa Victoriei

Mizeria din sediile MAI, arătată de poliţiştii de la Garda de Coastă: „Te plouă chiar dacă vrei să te adăposteşti“