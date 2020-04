Consiliul Judeţean Tulcea va achiziţiona containere pentru triaj epidemiologic la Spitalul Judeţean de Urgenţă

Consiliul Judeţean Tulcea va achiziţiona 10 containere de triaj epidemiologic care vor fi amplasate în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea.



Măsura are ca principal scop evitarea contaminării unităţii sanitare cu coronavirus şi protejarea pacienţilor cu alte afecţiuni internaţi pe secţiile medicale din corpul principal al spitalului.



„Acestea vor fi folosite pentru trierea şi izolarea suspecţilor de COVID-19. Trebuie să fim pregătiţi astfel încât o persoană potenţial purtătoare de virus să rămână în acest perimetru sigur, să poată fi consultată de medic şi îndrumată spre secţia de boli infecţioase sau către secţiile din corpul principal al SJU în funcţie de rezultatul investigaţiei.



Este o măsură suplimentară faţă de cele luate până acum pentru că, aşa cum am mai spus, este foarte important pentru noi, la Tulcea, să păstrăm Spitalul Judeţean neinfectat. Dorinţa noastră este ca patologiile medii şi uşoare să le ţinem sub tratament aici, iar cele foarte grave să le ducem la spitalele unde există dotarea şi experienţa necesară.



Vreau să îmi exprim încă o dată respectul pentru medici, pentru asistente, infirmiere, pentru întreg personalul medical implicat pe acest front, mulţumesc şi celor din structurile MAI şi MapN şi apreciez efortul făcut de toţi cei implicaţi în această luptă”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

