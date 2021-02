Comuna unde şcolile arată mai bine ca la oraş. „Educaţia copiilor noştri este extrem de importantă”

Cu bănci individuale noi, parchet, instalaţii sanitare şi mobilier de ultimă generaţie, cele cinci şcoli ale comunei Jurilovca (judeţul Tulcea) se vor deschide în siguranţă pentru cei aproximativ 400 de elevi şi preşcolari. Copiii vor primi zilnic câte o mască de protecţie din partea administraţiei locale şi vor avea la îndemână substanţe pentru dezinfectarea mâinilor.



„Am făcut din timp investiţiile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a cursurilor, atât prin achiziţia de materiale sanitare, cât şi în vederea creării unor condiţii corecte pentru menţinerea unei distanţe sigure în sălile de clasă”, spune primarul Eugen Ion.



Peste opt milioane de lei au fost investiţi în modernizarea şcolilor şi grădiniţelor din Jurilovca, Vişina şi Sălcioara, sate situate la intrarea în Rezervaţia Delta Dunării.



Primarul comunei explică faptul că în cursul anului 2020 derula contracte de reabilitare a şcolilor şi grădiniţelor, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), iar pandemia l-a determinat, atunci când a fost cazul să achiziţioneze mobilier, să cumpere direct bănci individuale pentru elevi. Desigur, spaţiul generos al claselor, oferă posibilitatea ca fiecare elev să aibă banca lui şi să aibă şi o distanţă faţă de celălalt coleg.



Grădiniţă în comuna Jurlovca - foto: Eugen Ion

„Noi eram exact în perioada de finalizare a proiectelor de reabilitare a şcolilor şi am comandat din start bănci pentru un singur elev. Ne şi permite spaţiul unei clase să putem păstra distanţa. Am pus la dispoziţia şcolilor şi necesarul de măşti pentru elevi şi preşcolari. Am achiziţionat vreo 30.000 de măşti şi am cumpărat şi material dezinfectant şi tot ce ne-au cerut”, explică Eugen Ion.

Toaleta unei şcoli din comuna Jurilovca - foto: Eugen Ion

Fiecare elev a primit o tabletă

Şcolile şi grădiniţele din comuna Jurilovca beneficiază şi de terenuri de sport, săli de sport, grupuri sanitare şi sisteme de încălzire centrală, totul de ultimă generaţie.



„Educaţia copiilor noştri este extrem de importantă. Cu atât mai mult în această perioadă, avem obligaţia să facem cu toţii un efort suplimentar în sprijinul profesorilor, copiilor şi părinţilor care se străduiesc să dea continuitate şcolii şi în afara sălilor de clasă”, spune primarul.



Nu în ultimul rând, toţi copiii şi toţi dascălii au primit tablete şi abonamente gratuite la internet pentru a putea accesa cursurile online atunci când situaţia o impune. Efortul financiar al administraţiei locale a fost de 800 de lei pentru fiecare aparat şi abonament.



Eugen Ion spune că în acest moment, şcolile din comuna Jurilovca se vor deschide pe scenariul verde, adică fiecare elev va merge fizic la cursuri. Mai mult, primarul arată că 80% dintre dascălii comunei şi-au manifestat intenţia de a se vaccina împotriva COVID-19, dar deocamdată mulţi dintre ei nu au reuşit să-şi facă programările.

Curtea unei şcoli - foto Eugen Ion

