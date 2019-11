VIDEO Viorica Dăncilă, aşteptată la Timişoara de câţiva protestatari care i-au strigat „Mincinoasa“ şi „Analfabeta“

Aproximativ 20 de protestatari care au vuvuzele au strigat ”Mincinoasa”, ”Analfabeta” şi ”PSD ciuma roşie” în momentuil în care Dăncilă a ajuns la sediul Consiliului Judeţean Timiş şi a coborât din maşină.



Oamenii au pancarte cu mesaje împotriva PSD. În zonă, se afla şi o femeie care protesta de câteva zile pentru o situaţie personală legată de pămând şi care, pe lângă pancarte cu diverse mesaje, avea alături de ea şi o găleată plină cu pietre. Femeia nu ştia că astăzi va veni acolo premierul demis Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie.

Până în prezent nu s-au îregistrat incidente, Dăncilă însoţită de mai mulţi lideri PSD intrând deja în sala unde se desfăşoară o conferinţă de presă.



„Cei cinci oameni pe care îi văd foarte disperaţi. Nu aşa sunt timişorenii. Am venit de foarte multe ori în Timişoara. Timişorenii ştiu că respectul impune respect. Asta e România pe care a construit-o Iohannis. De când am preluat funcţia de prim-ministru am văzut foarte mulţi oameni care au venit cu limbaj violent, cu jigniri. În pomul în care face roade, dai cu pietre. Odată trebuie să spunem stop, nu prin violenţă, ci prin a-i face să înţeleagă că nu acesta este modul de a rezolva lucrurile“, a declarat Dăncilă, referindu-se la protestatarii care au huiduit-o.

Viorica Dăncilă face, vineri, o vizită în judeţul Timiş, având programate mai multe întâlniri cu autorităţile, dar şi cu alegătorii.