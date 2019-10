VIDEO Cum justifică un cadru universitar membru PSD gafele gramaticale celebre ale Vioricăi Dăncilă

Şefa OFSD Timiş susţine că „Viorica Dăncilă are o eleganţă de care România are nevoie” FOTO Facebool/Romaniţa Jumanca

Femeile PSD-iste din Timiş o susţin cu toată convingerea pe Viorica Dăncilă în alegerile pentru funcţia de preşedinte al României. Asta susţine şefa Organizaţiei de Femei a PSD Timiş, Romaniţa Jumanca, consilier judeţean PSD şi cadru universitar la Facultatea de Litere a Universităţii de Vest, Departamentul de Limba Engleză. Romaniţa Jumanca a spus că o susţine ferm pe Viorica Dăncilă şi ar fi susţinut-o chiar dacă nu ar fi făcut parte din PSD.

„Vă spun cu o convingere fermă. Doamna Viorica Dăncilă este alegerea mea ca preşedinte pentru ţara în care eu vreau să trăiesc. Organizaţia a Femeilor Social Democrate Timiş merge mai departe cu susţinerea doamnei Viorica Dăncilă ca preşedinte al ţării. Ar fi fost alegerea mea şi dacă nu aş fi făcut parte din PSD. Aş fi votat cu doamna Viorica Dăncilă cu aceeaşi convingere pe care o am astăzi. De ce? Pentru că are un mesaj care îndeamnă la unitate şi respect într-un spaţiu politic infestat de ură, de dezbinare, de un limbaj aş spune suburban şi foarte agresiv. Reprezintă un echilibru în politică. A dovedit o capacitate extraordinară de muncă care ne inspiră şi pe noi. A demonstrat o voinţă de fier de care actualul preşedinte s-a dovedit incapabil în momente dificile. Are în spatele ei o guvernare bună. Viorica Dăncilă are o eleganţă de care politica românească, spunem noi, are nevoie”, a declarat Romaniţa Jumanca într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD Timiş.

Întrebată cum comentează, din postura de cadru universitar, gafele de exprimare ale Vioricăi Dăncilă, Romaniţa Jumanca i-a găsit justificare şefei PSD. „În primul rând, doamna Dăncilă se regăseşte într-o poziţie nu grozav de comodă. Emoţiile, atunci când eşti într-o asemenea poziţie, există. Una este atunci când suntem în faţa dumneavoastră cu aparatul de filmat intervievându-ne, una este off the record şi altfel discutăm atunci când ne aflăm în faţa camerei de filmat”, a mai declarat Jumanca.