VIDEO A fost deschis ştrandul-muzeu. Primarul: „E prea frumos şi prea aranjat că nu îl aprecieze oricine are un pic de bun simţ”

Joi, 23 mai, la ora 16.00, aşa cum a anunţat încă din urmă cu câteva zile, Primăria Lugoj le-a permis cetăţenilor să viziteze ştrandul pentru care s-au cheltuit peste opt milioane de lei şi care ar fi trebuit terminat încă din 2015. Deschis momentan doar pentru vizitare, invocându-se temperaturile scăzute, ştrandul nu a atras foarte mulţi curioşi, printre cei care au venit să vadă „minunea”, numărându-se şi un consilier local, soţia primarului şi nora edilului. Primarul Francisc Boldea, care inaugura în urmă cu trei ani, cu mare fast, chiar lângă ştrandul deschis joi, un SPA nefuncţional, nu şi-a făcut apariţia, vizitatorii fiind „scanaţi” cu privirea de consilierul primarului, fostul şef al Poliţiei, Claudiu Chebici.

Unul dintre cetăţenii care a venit să vadă noul ştrand locuieşte chiar într-un bloc de vizavi. A văzut de-a lungul anilor „chinurile” facerii ştrandului. „Am venit să văd ce s-a făcut. E foarte fain, dar nu e terminat. Nu e gata încă, ia uitaţi-vă acolo, dar e o reuşită după atâţia ani”, a spus bărbatul. Întrebat de SPA-ul inaugurat în urmă cu trei ani şi încă nefuncţional, cetăţeanul a răspuns: „Nici ăla nu e terminat. Sistemul de încălzire a apei şi de circulaţie....Era necesar un ştrand pentru copii, pentru oamenii din zonă. Să sperăm că până la sfârşitul anului facem o baie”, a mai declarat cetăţeanul.

„Este un lucru frumos pentru lugojeni. Sperăm să se termine şi să primească cu adevărat vizitatorii la vară şi dacă e posibil să prelungească programul (n.r. ştrandul se va închide la ora 18.00)”, a declarat un alt lugojean. „Mie chiar îmi place. Puţine ştranduri sunt în România pe suprafaţa asta atât de mare”, a declarat Ioan Barboni, unul dintre consilierii locali PSD veniţi să viziteze ştrandul.







Explicaţiile primarului

Francisc Boldea (PSD) a explicat pentru „Adevărul” motivele pentru care a deschis ştrandul cu trei zile înainte de alegeri, doar pentru vizitare. „În primul rând, ştrandul este terminat. Sunt mici probleme care mai trebuie remediate pe parcursul verii ca la orice lucrare. Eu nu am avut bani pentru a arăta lumii că e terminat ştrandul şi să vină la ştrand. Aşa cum aţi văzut în Ungaria, la Oradea şi în alte locuri, sunt pliante ca să te duci la ştrand. De aia am făcut gratuit. Am văzut că vremea e rea şi am vrut ca omul să vină să vadă cu ochii lui şi atunci decide dacă vine la ştrand sau nu. Am cerut să vadă omul cu ochiul lui lumea cu ochii lui şi să vadă. E prea frumos şi prea aranjat ca să nu îl aprecieze oricine are un pic de bun simţ. Că sunt câţiva cârcotaşi, câţiva care îşi bat joc de o muncă. Acolo sunt şase bazine. Sunt condiţii excepţionale, dar dacă nu îl pot promova şi nu am pliante singura soluţie este ca înainte de deschidere să îl vadă lumea, să ştie dacă să vină la ştrand sau nu. Odată ce am deschis, omul trebuie să plătească ca să îl vadă. Ce deranjează că îl vede lumea şi ştie unde să vină. Nu e voie să vezi o investiţie? E transparenţă”, a declarat Francisc Boldea.

Se poate face baie, dar nu sunt salvamari

În privinţa toboganului, primarul a spus că acesta nu este terminat pentru că este un proiect separat. „Toboganul a fost făcut ulterior şi mai este de montat un pic. Aia e altă investiţie”. Chiar dacă spune că doar starea vremii împiedică deschiderea ştrandului pentru a se face baie în el şi bazinele ar putea fi deschise mâine temperatura apei ar ajunge la 21 de grade, primarul Francisc Boldea admite că sunt probleme birocratice nerezolvate. Mai exact, primăria nu are încă rezolvată problema salvamarilor. „Singurul lucru trebuie să vină salvamarii”, susţine Boldea, potrivit căruia o firmă din Deva a fost interesată să ofere acest serviciu, dar planurile au fost date peste cap pentru că la licitaţie s-a înscris şi o firmă din Argeş, aşteptându-se finalizarea procedurii de selecţie.

Referitor la SPA-ul pe care l-a inaugurat cu mare fast în urmă cu trei ani şi care nu a fost deschis niciodată, primarul Francisc Boldea susţine că „nu a fost din vina noastră”. „La sfârşitul lui septembrie dăm drumul şi la bazinul acoperit. Acum o lună am terminat procesul cu constructorul. Când dai o investiţie trebuie să îl preiei de la constructor. El nu ne-a predat-o, numai prin proces”, a mai declarat primarul Franscic Boldea, aflat la al treilea mandat de primar.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: