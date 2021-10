Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, acuzat că a trişat când a avut de prestat muncă în folosul comunităţii: Voi face plângere penală pentru şantaj

Noua administraţie USR din Timişoara a decis să schimbe conducerea societăţii Horticultura, care se ocupă de administrarea spaţiilor verzi din oraş. Andrei Drăgilă are 69 de ani şi este şeful Horticulturii de la înfiinţarea ei.

„Ca şi cum ar fi primit moştenire o societate publică şi patrimoniul pe care îl administrează. Horticultura are un contract de 70 de milioane de lei cu primăria, dar se chinuie să trăiască. Utilajele sunt îmbătrânite, halele şi clădirile sunt degradate, oamenilor le lipsesc un minimum de dotări să-şi facă treaba. Parcul Rozelor, malurile Begăi, Parcul Botanic, maşinile parcate pe pietonale, halele de pe Avram Imbroane, coşurile fără saci de gunoi, iarba netunsă şi multe altele, toate dovezi ale faptului că sunteţi depăşit. Eu nu am trăit vremurile în care planul cincinal se realiza într-un an, dar asta văd că este mentalitatea conducerii societăţii. Nu mă interesează hârtiile cu care se blindează aceste rămăşiţe ale trecutului, mă interesează prezentul şi viitorul. S-a terminat cu linguşeala”, spunea viceprimarul Ruben Laţcău, în vară.

Consilierii PSD i-au luat imediat apărarea lui Drăgilă, Mihai Ritivoi scriind pe Facebook că un director cu experienţă şi rezultate va fi schimbat de ONG-işti şi corporatişti „care trăiesc în bula lor şi habar n-au de viaţa reală”.



„Actual viceprimar al Timişoarei, a trişat cu 14 zile”

Şi războiul continuă. Consilierul local PSD Radu Ţoancă a fost cel care a aruncat bomba. Ruben Laţcău ar trebui să mai efectueze 14 zile de muncă în folosul comunităţii.

Laţcău a fost prins conducând o maşină având permisul suspendat aşa că s-a dispus să efectueze 80 de ore muncă în folosul comunităţii, la Horticultura sau la Direcţia Generală de Asistenţă pentru Protecţia Copilului. A ales Horticultura, condusă de Andrei Drăgilă, pe care actuala administraţie USR încearcă să-l trimită la pensie.

Conform lui Ţoancă, astăzi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara va fi înregistrată oficial o plângere făcută de Horticultura SA.







„În urma unei anchete interne administrative, Horticultura a stabilit că Ruben Laţcău, actual viceprimar al Timişoarei, a trişat cu 14 zile, în perioada mai-iulie 2020, când a efectuat pedeapsa de 80 de ore de muncă în folosul comunităţii, din Dosarul 8010/P/2018.

Deşi avea de efectuat 40 de zile, a câte două ore zilnic, de muncă în folosul comunităţii la societatea locală de horticultură, Ruben Laţcău a reuşit să păcălească sistemul cu 28 de ore - adică 14 zile - aşa cum reiese din declaraţiile olografe a trei angajaţi implicaţi în acest proces. Dar nu aceste zile restante pot deveni neapărat problema cea mai mare a lui Ruben Laţcău, ci posibilitatea redeschiderii acestui dosar şi a condamnării sale. De ce? Pentru că în conformitate cu Legea 253/2013 şi a Alineatului 3 din Ordonanţa de renunţare a urmăririi penale, era obligat ca în maximum 6 luni de la stabilirea acestei pedepse să se prezinte la sediul societăţii şi să înceapă orele stabilite de procuror. Diferenţa de timp din 22.10.2019 - data ordonanţei - şi 26.05.2020 - prima zi pontată la Horticultura - este de 7 luni şi 4 zile, ceea ce poate conduce la redeschiderea dosarului şi trimiterea lui în instanţă”, a transmis Radu Ţoancă.











Andrei Drăgilă şi fostul primar Nicolae Robu



„I-am zis şi cu alte ocazii, nu pot fi şantajat, nu am nimic de ascuns” Consilierul local spune că s-a implicat în acest subiect după ce a aflat că inclusiv fiul directorului Andrei Dragilă a fost sunat de viceprimarul Timişoarei, „care a făcut presiuni uriaşe asupra managerului Horticultura să îşi dea demisia din funcţie, promiţându-i că îl va numi interimar pentru patru luni! Noi trăim în Timişoara domnule viceprimar şi nu în Moscova anilor 1920, în Berlinul anilor 1933 sau în Palermo anilor 2000”, a explicat Ţoancă.Andrei Drăgilă şi fostul primar Nicolae Robu„I-am zis şi cu alte ocazii, nu pot fi şantajat, nu am nimic de ascuns”

La rândul său, Ruben Laţcău se pregăteşte să depună plângeri penale asupra celor care fac acuzaţii împotriva sa.

„Cam ăsta e meniul experienţei din politica locală. Când micii politicieni şi marii directori sunt putred de bogaţi, dar societăţile Timişoarei stau în pragul falimentului, iar serviciile pe care ele îl prestează sunt, dacă nu falimentare, cel puţin deplorabile.

Domnul Drăgilă a venit la mine încă din 14 septembrie să îmi spună că dacă membrii Consiliului de Administraţie (C.A.) îl vor demite, el se va ocupa de mine. Că are declaraţii, dovezi, înregistrări, că „sunt blindat cu toate actele, domnule viceprimar” şi că mă va distruge. De ce? Pentru că şi-a dat seama că situaţia societăţii pe care o conduce este una dezastruoasă, iar în acest an, dacă lucrurile nu se redresează, va fi dat afară de către Consiliul de Administraţie.

Spun aici ce i-am spus şi lui atât în 14 septembrie cât şi în celelalte zile când ne-am întâlnit şi a repetat aceleaşi ameninţări - nu pot fi şantajat. Am intrat un om liber în politică, fără combinaţii şi interese, la fel rămân.

Am avut multe întâlniri cu domnul Drăgilă de atunci. Împreună cu colegul meu viceprimar, Cosmin Tabără, ne-am propus să îl convingem să nu târască Horticultura SA într-un război care va afecta şi societatea, şi angajaţii. Domnul Drăgilă a afirmat că se retrage. Am avut întâlniri cu dânsul, directorul tehnic, viceprimarul Tabără, avocatul C.A. şi avocatul domnului Drăgilă pentru a stabili paşii necesari pentru a avea un nou început pentru Horticultura.









„Voi face plângere penală pentru şantaj şi abuz în serviciu împotriva domnului Drăgilă” Luni domnul Drăgilă s-a răzgândit şi a revenit cu şantajul că mă „distruge mediatic”. I-am repetat ce i-am zis şi cu alte ocazii, nu pot fi şantajat, nu am nimic de ascuns. Faptul că această veste vine prin combinatorul politicii locale Radu Ţoancă e de fapt dovada reţelei pe care domnul Drăgilă o reprezintă. Domnul Ţoancă nu este altceva decât un „rezolvator”. Ar fi interesant să ne zică domnul consilier câte sute de oameni a angajat în societăţile primăriei în ultimii 20 de ani”, a explicat Ruben Laţcău.„Voi face plângere penală pentru şantaj şi abuz în serviciu împotriva domnului Drăgilă”

Legat de speţa dată, Laţcău spune că povestea a mai fost vânturată în spaţiul public, totul terminându-se într-un NUP (neîncepere a urmării penale) şi a avut de executat ore în folosul comunităţii, lucrul pe care l-a făcut.



„Am fost la sediul Horticultura de pe Avram Imbroane, am vopsit bănci, am curăţat curtea, am lucrat cu muncitorii necalificaţi de acolo şi chiar cu fiul domnului Drăgilă (care este şi el angajat acolo), fără ca ei să ştie cine sunt şi fără ca acest lucru să conteze. Acum şi-a pus muncitorii să declare în scris că de fapt am fost acolo mai puţin decât au semnat atunci pe pontaj! Voi face plângere penală pentru şantaj şi abuz în serviciu împotriva domnului Drăgilă, iar pe Radu Ţoancă, care participă în cunoştinţă sau necunoştinţă de cauză la săvârşirea unor fapte penale, îl chem în judecată pentru defăimare”, a concluzionat Ruben Laţcău.

