Ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19 făcute în România cu imprimante 3D. Zeci de specialişti, voluntari în proiect

Criza generată de infecţiile cu coronavirus şi lipsurile din spitale au mobilizat o echipă de ingineri, specialişti în software şi hardware, dar şi medici care au început proiectarea şi realizarea unui aparat de ventilaţie care să poată fi produs, la nevoie, în regim de urgenţă. Uniţi în grupul VentilaTM, specialiştii caută soluţii pentru finalizarea unui prototip cât mai curând posibil.



„Este un grup format din zeci de voluntari (ingineri, medici, manageri, studenti, etc.) iniţiat în Timisoara şi extins la nivel naţional, inclusiv prin implicarea unei reţele nou constituite de peste 150 de posesori individuali şi instituţionali de imprimante 3D şi ehipamente CNC, implicaţi în dezvoltarea de proiecte low şi high-tech vizând creşterea capacităţii de reacţie a societăţii româneşti în criza determinată de pandemia COVI-19”, arată preşedintele Asociaţiei Banat IT, Radu Ticiu. Potrivit acestuia, obiectivul principal al Ventila TM este „proiectarea, testarea, producerea şi distribuirea rapidă către unităţi din sistemul naţional de sănătate a unor ventilatoare mecanice care vor fi utilizate pentru susţinerea funcţiei respiratorii a pacienţilor în stare critică, în secţiile ATI



„Având în Timişoara o mare expertiză în zona de inginerie, software, hardware, am reuşit să adunăm un grup de profesionişti care include şi medici şi discuţiile au mers către necesitatea de a avea o maşinărie care să îi ajute pe medici. Avem planificate activităţi de testare cu medici de la Universitatea de Medicină şi Farmacie pentru eventualitatea în care se decide că capacitatea existentă de aparate omologate poate fi suplinită de aparate mai simple, dar totuşi capabile să salveze viaţa unui pacient în stare critică”, a declarat Radu Ticiu.

Cum poate fi rezolvată omologarea noului ventilator

Specialiştii VentilaTM caută în acest moment o soluţie pentru rezolvarea unei probleme mecanice, astfel încât aparatul să poată intra în teste. O problemă în producerea la scară largă a aparatului este omologarea acestuia, în condiţiile în care aparatura medicală necesită „pe timp de pace” un timp de un an sau chiar doi pentru omologare. „Noi construim ceva încercând să fim cât mai aproape de standardele impuse de către acest domeniu, medical, şi să îl predăm celor care sunt specializaţi în utilizarea lor. Decizia de punere în contact cu bolnavul va fi luată cu consultarea autorităţilor medicale, a celor care administrează răspunsul la această criză”, a declarat Radu Ticiu.



Iniţiatorul VentilaTM a declarat că demersul său şi al echipei cu care lucrează nu încurajează pe nimeni să îşi construiască o astfel de aparatură acasă. „Nu încurajăm pe nimeni să îşi construiască o astfel de jucărie pe care să o experimenteze cu vecinul sau vecina. Lucrurile acestea trebuie făcute cu oameni experimentaţi care ştiu să lucreze cu acest gen de aparatură omologată şi care îşi asumă cumva responsabilitatea şi altceva, consultându-se cu superiorii ierarhici”, a mai declarat Radu Ticiu.