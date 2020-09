Un nou proiect grandios al Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”. Spital de copii, renovat cu două milioane de euro din donaţii

Proiectul de reabilitare a clinicii a constat în recompartimentarea şi renovarea spaţiilor, crearea de grupuri sanitare în fiecare salon, mobilare şi creare de condiţii moderne în saloane (maximum două paturi), spaţii de joacă, de consult şi auxiliare, instalarea de gaze medicale pentru posibilele stări de urgenţă şi a unei centrale de tratare a aerului pentru asigurarea ambientului specific spaţiilor sanitare.

În total, au fost renovate şi dotate cu băi proprii 23 de saloane, au fost construite 6 camere sterile, o unitate pretransplant, 4 laboratoare de diagnosticare, un cabinet de tratament dotat cu hotă de preparare citostatice şi mai multe spaţii de consult şi auxiliare.

„Ţinem foarte mult la acest loc, care este prima unitate medicală pentru care am demarat o campanie publică de strângere de fonduri, în 2010. Dar ceea ce contează cel mai mult este că echipa clinicii este foarte bine pregătită pentru tratarea pacientului oncologic copil. Ne-am dorit ca această clinică să devină un Centru de Excelenţă în tratarea cancerelor de sânge, iar acest lucru se putea face doar prin renovarea şi aducerea unităţii la standardele europene de îngrijire a pacienţilor. Odată finalizat proiectul, ne gândim deja la următorii paşi în evoluţia Clinicii, inclusiv la implementarea protocolului OMS «Mâini Curate», pentru prima dată într-o clinică de oncologie de stat din România.”, arată Carmen Uscatu, fondatoare Dăruieşte Viaţă.



„Am trecut cu toţii printr-o perioadă dificilă în ultimele luni, însă acest lucru nu a însemnat că trebuie să uităm de cei care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru – bolnavii de cancer, copii şi adulţi. Dăruieşte Viaţă şi-a continuat proiectele strategice de infrastructură în paralel cu campania de sprijin a spitalelor în pandemie, iar acum ne bucurăm să vorbim despre finalizarea a încă unui proiect nou, de importanţă naţională care va aduce şanse în plus la viaţă. Le mulţumim pentru implicare partenerilor noştri principali, sponsorilor şi donatorilor privaţi şi vă aşteptăm în continuare alături de noi pentru a continua iniţiativa #NoiFacemUnSpital.”, a punctat şi Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruieşte Viaţă.

Dăruieşte Viaţă a anunţat că fondurile au fost strânse cu ajutorul a trei parteneri principali (Max Bet, Comunitatea La Primul Bebe şi Profi) şi al companiilor şi persoanelor fizice implicate social. Pentru renovarea clinicii, Dăruieşte Viaţă a continuat colaborarea cu arh. Raluca Şoaită, implicată şi în iniţiativa #NoiFacemUnSpital.



Clinica din Timişoara este un reper pentru hemato-oncologia pediatrică, fiind locul în care s-a realizat, în 2001, primul transplant de celule stem la un copil. Unitatea medicală, fondată de Prof. Dr. Margit Şerban cu donaţii din partea ONG-uri externe, are anual aproximativ 1.000 de copii internaţi şi o medie de 20-25 transplanturi. Clinica se întinde pe trei etaje, plus parter, şi are o suprafaţă de aproximativ 1.600mp.

