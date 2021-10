Subprefectul cu atribuţii de prefect de Timiş, confirmat cu coronavirus a doua oară: „Acum sunt vaccinat”

Ovidiu Drăgănescu, cel care a preluat funcţia de prefect de la USR-istul Zoltan Nemeth, la începutul lunii septembrie, a anunţat că a fost din nou infectat cu virusul SARS-Cov-2. Liberalul nu are probleme medicale deosebite, având în vedere că este vaccinat, dar este nevoit să stea izolat acasă.

Drăgănescu a mai trecut o dată prin COVID, în urmă cu un an, însă atunci a fost nevoit să stea câteva zile la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

„Acum sunt vaccinat, iată că acesta funcţionează, mă simt bine. Cel mai probabil m-am infectat de la copilul meu care a avut un coleg pozitiv la şcoală. Peste opt zile repet testul PCR, iar, daca acesta va fi negativ, mă întorc la serviciu”, a spus Drăgănescu



Atribuţiile sale au fost preluate de celălalt subprefect, Andrei Molnar.

De altfel, Drăgănescu atrage atenţia asupra transmiterii virusului prin şcoli şi apoi în familii.

„Din ce mi s-a relatat, sunt părinţi care ascund cazurile de infectare cu SARS-Cov-2 ale copiilor lor, în loc să informeze la clasă. Copiii au forme mai uşoare, pe care unii părinţi le declară ca fiind enteroviroze deoarece simptomalogiile sunt asemănătoare. Astfel orele vor continua în acele clase, deşi ar trebui trecute în online pentru a nu mai infecta alţi elevi şi pe părinţii acestora. Sper că nu sunt cazuri când aceste lucruri se întâmplă cu acordul cadrului didactic de la clasa respectivă, ştiut fiind că online-ul nu are mulţi adepţi pe la noi. De asemenea, testele rapide pot fi fals negative, ele neavând acurateţea unui test RT-PCR. În familia mea facem des teste rapide care ies negative, dar când eu am făcut test PCR am ieşit pozitiv. În acest context pandemic, iată că ajungem cu multe localităţi la incidenţe de peste 15/000 şi nu ştiu dacă suntem în vârful valului 4”, a transmis pe Facebook Ovidiu Drăgănescu.