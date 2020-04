Studenţi ameninţaţi cu evacuarea din cămin dacă pleacă acasă de Paşte. Ce soluţie de compromis a propus rectorul

După declararea stării de urgenţă şi sistarea cursurilor universitare, sute de studenţi din Timişoara care lucrează în paralel cu studiile sau pur şi simplu nu au avut unde să meargă au rămas în cămine. Un student de la Universitatea Politehnica a declarat că studenţii care au decis să rămână în cămine pe perioada stării de urgenţă au putut să meargă în timpul zilei la lucru fără niciun fel de restricţii.

Cu toate acestea, înainte de Paştele Catolic, conducerea universităţii i-a înştiinţat, pe studenţi că dacă vor pleca din Timişoara de Paşte nu li se va mai permite accesul în cămine la întoarcere. „Ştiu că vă este foarte greu să petreceţi Sfintele Sărbători Pascale departe de familiile de acasă, dar trebuie să faceţi un sacrificiu, datorită (sic!) gravităţii pandemiei, care nu ne permite să ne relaxăm. Plecarea din Timişoara în localităţile dumneavoastră de domiciliu răspândite geografic în diferite zone de risc şi reîntoarcerea după câteva zile în cămine reprezintă un risc neacceptabil pentru siguranţa tuturor din comunitatea Complexului Studenţesc. În consecinţă, cei care pleacă din Timişoara «acasă» NU VOR AVEA ACCES ÎN CĂMIN LA ÎNTOARCERE”, este mesajul primit de studenţi din partea Direcţiei Sociale a Universităţii Poltehnica din Timişoara.

„Eu în fiecare zi merg la lucru, am adeverinţă de la angajtor. Lucrez într-un domeniu în care am contact cu foarte multe persoane zilnic, merg la cumpărături la cel mai apropiat magazin, dar tot intru în contact cu mai multe persoane, în schimb dacă merg acasă cu maşina personală, mă întâlnesc cu mama şi cu tata, stăm două zile apoi mă întorc înapoi în Timişoara”, a declarat un student UPT pentru „Adevărul”. Studentul a mai declarat că părinţii săi locuiesc în mediul rural, nu au venituri şi trebuie să meargă să le ducă alimentele de care au nevoie săptămânal. „Eu am mers în fiecare week-end să le duc alimente. Eu dacă merg acasă, riscul e să îi îmbolnăvesc eu pe ei, nu să iau eu de la ei pentru că ei au fost izolaţi într-o curte, nu au avut contact cu nimeni”, a declarat studentul.

Soluţia de compromis găsită de rector

Potrivit tânărului, conducerea Universităţii Politehnica, într-un final, conducerea Universităţii a decis să le permită studenţilor să meargă acasă de Paşte, cu condiţia să îşi justifice deplasarea. „Noi am avut o convenţie ca studenţii care rămân în cămine, tocmai pentru a le asigura o securitate, când părăsesc căminele pentru o săptămână-două, să nu se mai întoarcă pentru că nu ştii unde merg. Solicitarea a venit tot dintr-o zonă studenţească, de unde ni s-a spus că nu toţi cei care stau în cămine respectă aceste interdicţii şi atunci am încercat să îi protejăm pe studenţii care sunt cu bune intenţii”, a declarat rectorul UPT, Florin Drăgan.

Rectorul Universităţii Politehnica a mai declarat că în urma reacţiilor venite de la studenţi, decizia radicală luată iniţial a fost „îmblânzită”. „Am consultat studenţii şi am avut discuţii cu ei. Punctele de vedere sunt diferite. Unii consideră că e bună măsura pentru că ei rămân aici şi nu vor să aibă posibile probleme, iar alţii o consideră puţin deplasată. Atunci am convenit să avem cazuri de excepţie, argumentate, cu asumare din partea studentului care vrea să plece din cămin că nu se duce într-o zonă de risc, că nu intră în contact cu alte persoane. Avem un număr de 10 solicitări de astfel de deplasări pe care le vom aproba”, a declarat rectorul UPT.

Florin Drăgan a mai declarat că au fost împuternicite comitetele de cămin să suspende cazările pentru cei care nu respectă măsurile de prevenire a infecţiilor cu coronavirus pentru a nu-i pune în pericol pe studenţii care respectă regulile. Rectorul UPT a declarat că în cazul unui student care pleacă acasă de Paşte, fără să obţină aprobarea conducereii UPT, o eventuală decizie privind anularea cazării se va lua numai după consultarea comitetului de cămin format din studenţi şi numai dacă studentul care a plecat acasă mai are şi alte abateri. „Noi am vrea să fim anunţaţi. Cazarea nu o anulăm atât de uşor. Nu se apucă serviciul social să anuleze cazări. Se va discuta cu comitetul de cămin şi în funcţie de feedback-ul pe care îl avem se va lua o decizie”, a mai declarat rectorul UPT pentru „Adevărul”.