Situaţie rar întâlnită. Hotărârea luată în cazul unui acuzat de omor declarat nevinovat de două ori de procuror

Constantin Gligor Daminescu, un bărbat de 63 de ani, din localitatea Pogăneşti, Timiş, a ajuns să fie cercetat pentru omor după ce şi-a ucis nepotul cu mai multe lovituri de cuţit. În urma anchetei, procurorul de caz a dispus clasarea, considerându-se că Daminescu a fost în legitimă apărare, victima intrând în curtea sa în stare de ebrietate, cu un cuţit în mână şi o bară metalică.

Familia lui Alin Gheorghe Hodobaş (39 de ani), victima din acest caz, a făcut plângere împotriva rezoluţiei de clasare, iar Tribunalul Timiş a admis plângerea, dispunând trimiterea cauzei la procuror în vederea „punerii în mişcare a urmăririi penale, audierii în calitate de inculpat a suspectului Daminescu Gligor Constantin şi emiterii rechizitoriului în cauză”.

Judecătorul a arătat că „a existat din partea victimei un atac direct şi injust asupra suspectului”, iar apărarea inculpatului „era necesară pentru respingerea atacului întrucât în caz contrar ar fi fost lovit cu cuţitul sau bara de metal”.

„De asemenea, apărarea inculpatului a fost îndreptată împotriva celui care l-a atacat, fiind precedata de iminenţa producerii atacului şi a fost proporţională cu gravitatea atacului.

Instanţa are in vedere obiectele cu care victima a conceput atacul, respectiv un cuţit lung de aproximativ 25 cm şi o bară de metal, obiecte care, în mod indubitabil, aveau aptitudinea materiala de a provoca vătămări grave ale integrităţii corporale a suspectului.

Însă, din acest punct de vedere se naşte discuţia asupra proporţionalităţii apărării. Un prim aspect care dovedeşte faptul că apărarea nu a fost proporţională cu atacul constă în faptul că victima nu a apucat să lovească suspectul”, a mai arătat judecătorul care a dispus retrimiterea dosarului la procuror.

Contraatac mortal

Judecătorul a mai arătat că „victima a intrat în casă agitând cuţitul pe care îl avea asupra sa, moment în care suspectul îi aplică un pumn, victima scapă cuţitul si cade la pământ”.

„Suspectul ia cuţitul în mână, moment în care victima, din acest moment neînarmată, se ridică, urmează o îmbrânceală, apoi suspectul aplică multiple lovituri cu cuţitul. Victima, de data aceasta căzută la pământ, în imposibilitate de a se apăra sau riposta, este în continuare lovită de suspect cu picioarele. Leziunile suferite de victimă sunt în număr foarte mare, interesează zone vitale, consecinţele fiind mortale”, a mai arătat judecătorul în sentinţa prin care plângerea împotriva rezoluţiei procurorului a fost admisă, iar dosarul a fost retrimis la Parchet.

Dosarul, clasat a doua oară

Chiar dacă plângerea familiei victimei a fost admisă cu dispoziţia de emitere a rechizitoriului, procurorul a dispus pentru a doua oară clasarea, considerându-l nevinovat pe Daminescu.

Familia lui Hodobaş a făcut din nou plângere împotriva rezoluţiei de clasare, iar de această dată Tribunalul Timiş nu a mai retrimis dosarul la procuror, dispunând direct trimiterea în judecată a lui Daminescu pentru omor.

„Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale în dosarul nr. 296/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. În baza art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. c) Cod pr.pen., dispune începerea judecăţii faţă de inculpatul D. G. C. pentru săvârşirea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.pen. Constată că actul de sesizare al instanţei îl constituie încheierea judecătorului de cameră preliminară. În baza art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. c) teza finală C. proc. pen. dispune trimiterea cauzei spre repartizare aleatorie”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, care poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că astfel de situaţii, în care dosarul să fie trimis în judecată de judecător după ce procororul a refuzat să emită rechizitoriul sunt foarte rar întâlnite, mai ales în cazuri de omor.

