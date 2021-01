Sinceritatea dezarmantă unui secretar de stat rămas fără funcţie: „Nu am un post pe care să mă întorc”

Ajuns secretar de stat în Ministerul Dezvoltării în urmă cu un an, din postura de consilier personal al fostului primar al Timişoarei, Nicolae Robu, Cătălin Iapă a primit imediat după ajungerea la Bucureşti sarcina asigurării relaţiei ministerului cu Parlamentul.

Încet, încet Iapă şi-a consolidat puterea în Ministerul Dezvoltării, fiind pus de mai multe ori în situaţia de a avea atribuţii de ministru. De altfel, Iapă a declarat că a participat la mai mult de 15 şedinţe de Guvern în locul ministrului Ion Ştefan.



„Domnul ministru Ion Ştefan mi-a tot delegat atribuţii. Pe parcursul anului au fost 14 ordine de ministru prin care mi-au fost delegate atribuţii ale ministrului. Începând cu luna iulie 2020 am participat la mai multe şedinţe de Guvern în locul domnului ministru”, a explicat Cătălin Iapă, într-o conferinţă de presă în care a făcut o prezentare a activităţii sale din minister.

Cătălin Iapă a mai declarat că din funcţia pe care a avut-o a susţinut proiectele Timişoarei şi ale Timişului, unul dintre marile proiecte la care a lucrat fiind transferul Pădurii Verzi de la marginea Timişoarei de la Romsilva, la Primăria Timişoara. De asemenea, Iapă a declarat că a avut un rol important în deblocarea licitaţiei pentru autobuzele electrice cumpărate de Ministerul Dezvoltării pentru primării, dar şi în susţinerea proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii.

„Nu am o variantă foarte stabilă”

În conferinţa de presă susţinută la sediul PNL Timiş cu ocazia plecării din funcţia de secretar de stat, Iapă a mărturisit că a candidat pentru un post de consilier local la Timişoara cu speranţa că Nicolae Robu va ajunge primar, iar el va fi ales viceprimar al Timişoarei. După alegerile locale, Iapă a renunţat, însă, la mandatul de consilier local pentru funcţia de secretar de stat. În schimb, liberalul care i-a luat locul lui Iapă, Cosmin Tabără, va fi viceprimar al Timişoarei.

Rămas fără postul de consilier local care l-ar fi putut propulsa pe funcţia de viceprimar al Timişoarei, dar şi fără funcţia de secretar de stat, Cătălin Iapă nu se mai poate întoarce nici pe postul de consilier personal al primarului, Nicolae Robu pierzând alegerile.

Întrebat de jurnalişti ce va face în continuare, fostul secretar de stat a mărturisit că în momentul de faţă nu are o variantă „foarte stabilă”. „De regulă când ţi se termină mandatul de demnitar public, te întorci pe postul de pe care ai plecat. Eu nu am un post pe care să mă întorc. Pot să spun că în momentul acesta că nu am o variantă foarte stabilă. Nu ştiu. Mie mi-ar plăcea să rămân la Bucureşti într-o poziţie din care să ajut în continuare judeţul Timiş şi Timişoara. Dacă aş putea să fac asta, aş face-o cu mare plăcere”, a declarat Cătălin Iapă.

Fostul secretar de stat a mai declarat că în urma discuţiilor avute şi la Bucureşti şi în Timiş „sunt şanse” să obţină o funcţie la Bucureşti. Cătălin Iapă a mai declarat că în cazul în care nu obţine o funcţie la Bucureşti se va concentra pe finalizarea doctoratului.

