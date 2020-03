Românii care lucrează la vaccinul anti-COVID-19: „Credeţi că este normal să ne rugăm de chinezi să ne ajute?“

Virgil Păunescu, directorului Centrului de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului „OncoGen“ din Timişoara, a anunţat, la sfârşitul lunii ianuarie 2020, că lucrează la vaccin personalizat care să protejeze împotriva noului coronavirus. Medicamentul ar putea fi dezvoltat folosind tehnologia utilizată în vaccinarea personalizată în cancer, susţineau atunci specialiştii de la Timişoara.



La scurt timp, Păunescu a fost contactat reprezentanţii Ambasadei Chinei din Bucureşti, cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii.



Păunescu susţine că nişte cercetători chinezi s-au inspirat din tehnologia dezvoltată în laboratoarele OncoGen şi au publicat un studiu foarte asemănător într-o revistă de specialitate

„Am prefera o colaborare cu China“



„Să fiu sincer, nu sunt nemulţumit de problema asta cu cercetătorii din China. Noi am pus la vedere, la liber, toată tehnologia. Ceea ce ne-a deranjat a fost faptul că ei au adăugat o frază la acel articol, că-şi rezervă toate drepturile de autor, deşi au apărut la o lună după noi. Am luat hotărârea de a nu patenta această tehnologie pentru producerea vaccinului împotriva Covid-19, tocmai pentru că am bănuit încă din ianuarie că ne îndreptăm spre o pandemie. Am vrut să punem la dispoziţie cât mai repede rezultatele noastre, altfel am fi fost nevoiţi să aşteptăm cel puţin un an - probabil mai mult - pentru obţinerea unui patent“, a explicat Virgil Păunescu.



Cei de la OncoGen acuză lipsa de interes din partea autorităţilor din România. Deşi lucrează din ianuarie la acest proiect, Virgil Păunescu spune că de abia săptămâna trecută a fost contactat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.



„Ne surprinde modalitatea în care au reacţionat statul chinez şi cel român în raport cu noi. Chinezii au aflat de cercetarea noastră undeva la sfârşitul lunii ianuarie şi deja în 4 februarie Ambasada Chinei la Bucureşti ne-a contactat să ne ceară acordul să folosească rezultatele cerecetării noastre, să ne întrebe dacă avem nevoie de finanţare sau de dotare cu aparatură, iar noi le-am spus că e prematură această discuţie şi că am prefera o colaborare cu un colectiv de cercetători din China. Ne-am uitat pe internet, am văzut două colective din Shanghai şi unul din Beijing. A urmat un al treilea e-mail în care ne-au spus că situaţia de la ei s-a deteriorat atât de rău, încât nu mai au mandate să discute probleme de cercetare“, a explicat Virgil Păunescu (foto jos).