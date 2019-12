Procurorul care a instrumentat dosarul Revoluţiei: „Aproape 30 de ani, puterea politică a blocat aflarea adevărului distrugând sau ascunzând probe“

La aproape 30 de ani de la căderea regimului Ceauşescu, procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus - fost comandant al Aviaţiei Militare au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

În ajunul comemorării eroilor Revoluţiei de la Timişoara în oraşul de pe Bega a venit procurorul militar Cătălin Piţu, cel care a instrumentat dosarul în care foştii lideri sunt acuzaţi de crimă împotriva umanităţii.

Prezent la „Întâlnirea Generaţiilor în Istoria Orală“, organizată de Asociaţia Agora Unit, Societatea Timişoara şi Fundaţia Hanns Seidel, Cătălin Piţu a vorbit în faţa elevilor de clasa a XII-a.

„Este foarte bine ca tinerii din România să cunoască ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Din păcate, iată că de-abia acum a fost întocmit un rechizitoriu prin care unele persoane considerate vinovate pentru săvârşirea infracţiunii de crimă împotriva umanităţii au fost trimise în judecată. Este târziu, dar e mai bine aşa decât deloc. Noul cadru procesual se referă la săvârşirea de crime împotriva umanităţii, aşa cum sunt reglementate acestea la nivel internaţional. Pentru aceste crime pot răspunde doar vârfurile decizionale politico-militare ale vremurilor respective. Adică aceste infracţiuni imprescritibile au privit conduitele celor care au avut puterea politico-militară începând cu 22 decembrie 1989”, a spus Cătălin Piţu, care a redactat rechizitoriul dosarului.



Cătălin Piţu consideră că tergiversarea dosarului se datorează opoziţiei noii puteri care s-a instalat după 22 decembrie 89, în complicitate cu toate celelalte care s-au perindat la conducerea ţării până în zilele noastre.

„O eventuală anchetă făcută în martie-aprilie 1990 ar fi scos la iveală amănunte cu o acurateţe de 100 la sută. Dar după 28-30 de ani, acest lucru nu a mai fost posibil. Când am făcut ancheta în Dosarul Revoluţiei, am constatat, printre multe altele, că timp de aproape 30 de ani, autorităţile române au căutat să muşamalizeze anumite aspecte legate de Revoluţia Română. Chiar şi în zilele noastre se întâmplă acest lucru, dar la o scară mult mai mică. Aproape 30 de ani, puterea politică din România a blocat aflarea adevărului, prin distrugerea de documente, de arhive, ascunderea sau pierderea probelor. Ne-am confruntat cu lipsa de probe. Am găsit dosare în tot felul de arhive care nu aveau treabă cu activităţile militare”, a mai spus Cătălin Piţu.