Primele concluzii de la blocul groazei din Timişoara: „A fost detectată o substanţă neurotoxică“

Autorităţile din Timişoara au organizat o conferinţă de presă chiar lângă blocul de pe strada Mioriţa, unde a avut loc tragedia după ce în imobilul respectiv a fost făcută deratizarea. „La ora 12.45, am fost informat de către inspectorul şef ISU despre o problemă apărută la această adresă, respectiv strada Mioriţa nr.8. Avem trei decese, doi minori şi un adult . La ora 14.00 am convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul căruia au fost luate următoarele măsuri. Evacuarea imediată a tuturor locuitorilor din acest imobil, evaluarea medicală a tuturor locuitorilor, relocarea, cercetarea şi centralizarea datelor ca până la sfârşitul zilei să avem o situaţie clară”, a declarat subprefectul Daniel Frenţescu.

Lucian Mihoc, şeful ISU Timiş, a oferit amănunte despre intervenţia echipei CBRN ai cărei specialişti intervin în cazul accidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare.

„În jurul orei 12.40, am primit o informare din partea UPU SMURD referitor la faptul că în aceaşi locaţie, într-un timp scurt s-au înregistrat mai multe decese. A fost o suspiciune de cauză toxică, fapt pentru care operativ am trimis o echipă de cercetare CBRN – chimic, biologic, radiologic şi nuclear. La locul intervenţiei, a fost evacuat întreg imobilul de pe strada Mioriţa nr.8, un total de 200 de apartamente. În urma efectuării primei cercetări chimice s-a stabilit că pe casa scării, între etajul trei şi patru, s-a constatat prezenţa slabă a unei substanţe neurotoxice. Apartamentele de la etajul patru, unde au fost înregistrate decesele, acolo s-au constatat niveluri slabe de substanţă neurotoxică, iar la etajul 3, la un apartament, un nivel mediu al substanţei neurotoxice”, a spus Lucian Mihoc, şeful ISU Timiş.

Potrivit acestuia, în procesul-verbal al firmei de deratizare s-a constatat că s-au folosit următoarele substanţe: deadină - 100 de grame, cipermetrină – concentraţie 6,83 la sută, tetramecină – 1,3 la sută, coformulati – 100 de grame şi raticid rodex – pastă.

„Activitatea efectuată de firmă a fost în data de 14 noiembrie. Nivelul cel mai ridicat de substanţă a fost la etajul 4 şi etajul 3”, a mai spus Lucian Mihoc.

Între timp, echipa de la CBRN a făcut verificări la alte două locaţii unde s-a făcut deratizare şi dezinsecţie săptămâna trecută. Este vorba de un restaurant şi un club din Timişoara. Aceste localuri sunt închise în acest moment.

Mihai Grecu, şeful UPU al Spitalului Judeţean din Timişoara, a spus că în acest moment, sunt internaţi în diferite spitale din Timişoara trei adulţi şi trei copii şi că medicii au făcut legătura între cazuri abia astăzi, când s-a prezentat la spital şi soţul femeii decedate.

„E o cifră în dinamică. La momentul acesta, sunt internaţi trei adulţi la Spitalul Judeţean din Timişoara. Este vorba de soţul pacientei decedate, de încă un pacient care are internat copilul la Spitalul Louis Ţurcanu, şi încă un adult. Soţul femeii decedate nu este în stare foarte gravă, starea lui se poate înrăutăţii dacă ţinem cont de felul în care a evoluat pacienta. Fără îndoială că are motive serioase să rămână internat. Este internat pe secţia de Terapie Intensivă pe compartimentul de Toxicologie. Sunt simptome nespecifice, simptome digestive care nu anunţă nimic foarte grav. Cu excepţia persoanei care a decedat nu am avut de la această adresă alte solicitări. În afară de asta, simptomatologia celor doi minori care au decedat a fost diferită. La unul a fost obstrucţie de cale aeriană, la celălalt ar fi fost un diabet. Simptomele sunt diferite în funcţie de vârstă. Nu s-a putut face legătura între aceste evenimente. De abia după ce soţul persoanei decedate a ajuns la spital şi a afirmat că are şi el simptomatologie, am făcut legătura”, a spus Mihai Grecu, şeful UPU al Spitalului Judeţean din Timişoara.

Directorul DSP Timiş, Rodica Malac, a declarat, la rândul său, că substanţele utilizate trebuie să fie avizate fito-sanitar şi că specialiştii vor verifica acest lucru cu siguranţă.

„Vom face o deplasare şi la firma care a utilizat aceste substanţe pentru a verifica spaţiile de depozitare. În acest moment, nu pot să fac nicio afirmaţie dacă s-a folosit sau nu o cantitate prea mare de subatanţă. Trebuie verificate toate aceste lucruri. Această firmă trebuia să anunţe populaţia. Trebuie să verificăm dacă a făcut acest lucru. Noi nu am apucat să vorbim cu reprezentanţii firmei, pentru că au fost interogaţi de Poliţie şi Procuratură”, a spus Rodica Malac, director DSP Timiş.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.