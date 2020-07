Pandemia i-a împins pe artişti să se redescopere. Basistul de la JazzyBIT şi Urma a pus în practică o veche pasiune

În vremurile pe care la trăim datorită pandemiei de coronavirus, muzicienii au mai mult timp ca niciodată. Nu sunt concerte, marile evenimente şi festivalurile au fost anulate. În timp ce artiştii aşteaptă să le vină din nou rândul, Mihai Moldoveanu, basistul trupei timişorene JazzyBIT, s-a gândit că e timpul să împletească pasiunea cu un mic business. Şi-a făcut un brand pentu mentenanţă de chitare: "Break a String".

„Pe lângă muzică mai am un job full-time de opt ani de zile. Norocul meu e că a funcţionat şi în perioada pandemiei. Nu am făcut asta neaparat din cauza lipsei de muncă, dar a fost o perioadă cu mai mult timp liber, care mi-a dat mai multă energie să investesc în direcţia asta. Fac asta de mai mulţi ani, pentru mine, de o perioadă şi pentru prieteni, dar acum am decis să mă implic în această treabă, să arată lumii ce instrumente recondiţionez”, a declarat Mihai Moldoveanu.

Lui Mihai Moldoveanu i-a plăcut de mic să aibă grijă de lucruri. Când a început să cânte la bas în liceu, apăruse în viaţa s-a obiectul muzical de care trebuia să aibă grijă. Mereu când îşi cumpăra un instrument, primul lucru pe care-l făcea era să-l dezmembreze complet, să-l cureţe minuţios fiecare componentă, să-i schimbe corzile şi să-l regleze ulterior.

“Am încercat să găsesc găsesc un cuvânt care să descrie cel mai bine ce fac. Mentenanţă însemnă întreţinere. Vorbim practic de toate reglajele şi ajustările de pe o chitară, pe care le fac să fie în cea mai bună stare şi formă. Asta implică să schimb corzile, să curăţ instrumentul, să curăţ şi partea electrică, odată cu timpul aceasta poate scârţâi sau să facă diferite zgomote. Pun corzile noi şi reglez toate forţele mişcătoare de la o chitară, care sunt destul de multe”, a adăugat Mihai Moldoveanu.

În Timişoara, specialiştii care se ocupă de mentenanţă pentru chitare se pot număra pe degetele de la o mână. Muzicienii ştiu foarte bine ce însemnă un instrument curăţat minuţios.

“Diferenţa dintre un instrument aflat într-un stadiu prost şi unul reglat este foarte mare. Se traduce în sunet mai bun, în calitatea de a cânta mai uşor pe el, va fi şi mai longeviv în timp. Tastele care sunt metalice dacă sunt curăţate de rugină sau de anumite depuneri. Un artist care este excelent în arta lui, nu înseamnă că e nevoit să ştie şi partea aceasta tehnică a instrumentelor. Nu e o ruşine că are un instrument neîngrijit, iar de asta mă pot ocupa eu”, a mai declarat Mihai Moldoveanu.

Mihai Moldoveanu a început să cânte din clasa a 11-a de liceu, în oraşul natal Deva. A venit la Timişoara, la facultate, unde a întemeiat prima formaţie, iar de atunci proiectele sale muzicale s-au dezvoltat şi a ajuns să cânte în diverse trupe. Trupa principală este JazzyBIT, dar în acelaş timp este, din 2014, şi basitul trupei de alternativ rock Urma.