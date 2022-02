„Occidentul” României are o creştere anuală a PIB-ului pe locuitor de peste 6%. Noile date statistice Eurostat

Timişoara FOTO Eye in the Sky

Eurostat a dat publicităţii datele statistice anuale asupra dinamicii PIB-ului pe locuitor din cele 242 de regiuni NUTS2 ale Europei. Conform Eurostat, regiunea Bucureşti-Ilfov este cea mai dezvoltată din România, cu un PIB pe cap de locuitor situat la o valoare de 164% faţă de media europeană, în creştere cu 8,82% faţă de anul anterior – o rată de trei ori mai mare faţă de media pe ţară a creşterii PIB-ului pe locuitor.

După Bucureşti, Regiunea de Vest are a doua creştere semnificativă a PIB-ului pe locuitor, exprimat în termeni de standarde ale puterii de cumpărare (SPC), cu un plus de 6,44% faţă de anul anterior, înregistrând o valoare situată la 74% din media europeană a PIB-ului pe locuitor.

„Este evident că în Regiunea de Vest, dominată de axa economică Timişoara-Arad, generarea plus-valorii şi ritmul dezvoltării sunt avansate. Avantajele geo-economice şi strategice ale Banatului, care beneficiază din plin de situarea avantajoasă la o intersecţie de rute, dar şi de multiculturalismul central european specific comunităţilor de aici, a făcut posibilă detaşarea Vestului în postura de <Occident> al României, atractiv pentru investitori, în permanentă creştere a vitezei de dezvoltare”, a declarat deputatul liberal Marilen Pirtea.

Timişoara, ca ecosistem şi comunitate, a evoluat şi a progresat în ultimii zece de ani, a subliniat deputatul de Timiş.



„Să nu uităm că bugetul public al Timişoarei era situat la jumătate din bugetul de astăzi, acum zece ani. Faptul că am ajuns la un PIB mediu pe locuitor al Regiunii de Vest cuantificat la 74% din media europeană, cu o creştere substanţială an de an, se datorează mai ales creşterii din zonele metropolitane ale Timişoarei şi Aradului, zone urbane în care acest indicator este superior mediei europene”, mai arată Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara.

