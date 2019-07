Mesajul lui Ştefan Popa Popa’s, după conflictul cu oltenii: „Are un respect aparte pentru reprezentanţii acestei regiuni, din care provine şi mama sa“

Ştefan Popa Popa’s a spus în emisiunea de la Europa Nova că “toate ciurucurile din Oltenia au venit în Timişoara, unde au stricat echilibrul cultural al oraşului”. A urmat reacţia oltenilor care nu contenesc să-l jignească pe artist pe reţelele de socializare. Primarii din Craiova şi Slatina doresc să-i retragă artistului titlul de Cetăţean de onoare.



În acest context, Popa’s a transmis un mesaj prin intermediul biroului său de presă.

Artistul susţine că afirmaţiile sale au fost scoase din context şi că el de fapt a răspuns provocărilor moderatorului Tiberiu Ciobanu, care a afirmat că “Timişoara a fost ridicată de olteni şi de moldoveni, pentru că înainte Timişoara a fost o mlaştină”.

Iată comunicatul din partea lui Ştefan Popa Popa’s.

“În emisiunea Confluenţe din 17 iulie 2019 de la Tele Europa Nova Timişoara, în care invitat a fost Stefan Popa Popa’s, provocat de moderatorul Tiberiu Ciobanu, prin afirmaţia că <au venit oltenii să-i salveze pe mlăştinoşi, adica pe locuitorii municipiului de pe Bega>, artistul vizual a făcut o serie de afirmaţii în legatură cu oltenii.

Decupate apoi din context de unii <binevoitori>, acestea au stârnit, pe bună dreptate, un val de proteste. Pentru cei care nu au vizionat emisiunea cu pricina, precizăm că Popa’s a numit <ciurucuri> doar acele elemente necivilizate venite pe Bega, restul fiind oameni valoroşi, mai ales că are un respect aparte pentru reprezentanţii acestei regiuni, din care este originară şi mama sa.

“Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului şi să-şi păstreze calmul”



Şi primarul Timişoarei, Nicolae Robu, care în trecut a avut conflicte cu Popa's, încearcă să împace toate părţile.



“Dl. Ştefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiştii geniali au, câteodată, ieşiri nepotrivite. A nu se uita ce lucruri urâte a spus dl Ştefan Popa Popa’s despre mine, la un moment, când nu ne prea cunoşteam personal. Nu am avut niciodată pretenţia să-şi ceară scuze şi nici n-o să am. E istorie! Dar, am spus mereu - şi rog a se înţelege asta-: Popa’s e Popa’s şi Timisoara are enorm de câştigat din faptul că el este cetăţean al Timişoarei, cetăţean de onoare al Timişoarei, ambasador cultural al Timişoarei. Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului şi să-şi păstreze calmul. Sunt convins că într-o zi, maestrul Popa’s va găsi prilej să vorbească de bine olteni pe care-i cunoaşte ca oameni excelenţi şi că va drege elegant afirmaţia nepotrivită făcută, probabil, presupun, la supărări cauzate de ceva persoane concrete, nicidecum de olteni în bloc”, a scris Robu, pe pagina sa de Facebook.

Intenţia retragerii titlurilor de Cetăţean de Onoare luate la Slatina şi Craiova par, de aceea, desuete, intrucat i-au fost acordate pentru merite artistice, nu pentru altceva. Oricum, decizia finală va aparţine consilierilor locali, pentru care, prin noi, marele artist vizual le transmite că are tot respectul. Orice speculaţii ulterioare sunt de prisos”, a scris profesorul universitar Pompiliu Comşa, în numele Biroului de Presă al lui Ştefan Popa Popa’s.